Αλγκουαθίλ: «Το συναίσθημα είναι απίστευτο για αυτό πανηγύρισα έτσι»

Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά την παρθενική του νίκη ως προπονητής του Ολυμπιακού, στο πρώτο του ευρωπαϊκό ματς με τους Πειραιωτές.

O Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη ως προπονητής του Ολυμπιακού, μετά την ανατροπή των Πειραιωτών στο ματς με την Γιαγκελόνια, για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

O Bάσκος τεχνικός στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στα έντονα συναισθήματα του για μια στιγμή που περίμενε εδώ και καιρό.

Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Για το ματς με τη Γιαγκελόνια: «Είμαι πολύ χαρούμενος, ήταν μια σημαντική νίκη, η πρώτη μου νίκη, μπροστά στον κόσμο μας, ελπίζω να είναι η πρώτη από πολλές. Είναι ιδιαίτερο συναίσθημα το να κερδίζω σήμερα εδώ, είναι κάτι που είχα να αισθανθώ καιρό και θέλω να τονίσω πώς η παρουσία όλων των παικτών και του επιτελείου ήταν υπέροχη».

Για το πόσο είχε ανάγκη αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός: «Το χρειαζόμασταν πολύ, ερχόμαστε από ήττα στο πρωτάθλημα, βέβαια αυτή είναι άλλη διοργάνωση, αλλά σήμερα θέλαμε να ξεκινήσουμε καλά. Είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε μπροστά από αυτόν τον κόσμο το συναίσθημα είναι απίστευτο. Για αυτό πανηγύρισα έτσι και ελπίζω να το ξανακάνουμε κι άλλες φορές».

Για την εμφάνιση του Ολυμπιακού: «Δεν ήταν εύκολο, γιατί ήταν πολύ λίγος ο χρόνος που δουλεύω, νομίζω έχω αλλάξει και θέλω να αλλάξω αρκετά πράγματα, όμως είναι πραγματικά υπέροχος ο τρόπος που όλοι έχουν τη συγκέντρωσή τους και όλοι θέλουμε να πάρουμε νίκες και να αλλάξουμε την εικόνα της ομάδας. Όσο λίγος και αν είναι ο χρόνος πιστεύω εχουμε ξεκινήσει καλά και ελπίζω να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιώσουμε την εικόνα μας».