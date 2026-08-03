Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: Το ξέσπασμα του Αλγκουαθίλ μετά τη μεγάλη νίκη των «ερυθρόλευκων»
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Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πανηγύρισε με την ψυχή του τη νίκη των ερυθρολεύκων» επί της Γιαγκελόνια.
Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα του στην φετινή League Phase του Europa League. Οι Πειραιώτες παρότι βρέθηκαν πίσω σκορ κατάφεραν να επικρατήσουν με 2-1 της Γιαγκελόνια. Μια νίκη που πανηγύρισε με την ψυχή του ο νέος τεχνικός των «ερυθρολεύκων», Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Ισπανός αγκάλιαζε τους συνεργάτες του και έδειχνε την μεγάλη του χαρά για το ιδανικό ξεκίνημα της ομάδας του στην φετινή διοργάνωση.
@Photo credits: INTIME
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