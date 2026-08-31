Ο Τσιτσιπάς στο US Open!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται στη μάχη του US Open αντιμετωπίζοντας τον Γάλλο Άρθουρ Φιλς στο «Louis Armstrong Stadium» της Νέας Υόρκης (18:00).

Με το «καλησπέρα» στα βαθιά για τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο αμερικανικό Grand Slam με στόχο μια σημαντικότερη πορεία σε σύγκριση με τα τρία προηγούμενα Major του 2026, στα οποία αποχαιρέτησε νωρίς, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στον δεύτερο γύρο σε Australian Open, Roland Garros και Wimbledon.

Για να βρεθεί εκ νέου στη φάση των «64», όπως είχε πράξει και την περασμένη σεζόν στη Νέα Υόρκη, καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Νο10 του ταμπλό και Νο11 στον κόσμο.

Ο 22χρονος Φιλς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, προερχόμενος από τον παρθενικό του τίτλο σε ATP Masters 1000 στο Σινσινάτι με νίκη στον τελικό επί του Τιαφό, ενώ διατηρεί το απόλυτο απέναντι στον Τσιτσιπά με 5 νίκες σε ισάριθμες συναντήσεις τους.

Στην 3η του εμφάνιση στις ΗΠΑ ο Γάλλος επιδιώκει κάτι καλύτερο από τον δεύτερο γύρο το 2023 και το 2024.

Από την πλευρά του, ο Τσιτσιπάς μπαίνει στη διοργάνωση από το Νο53 της παγκόσμιας κατάταξης. Το καλοκαίρι έδειξε σημάδια ανάκαμψης που αποτυπώθηκαν και στην κατάταξη, αφού μετά την υποχώρησή του στο Νο88, κατέκτησε τον τίτλο στο Γκστάαντ τον Ιούλιο, διευρύνοντας το σερί που τον θέλει να κατακτά τουλάχιστον ένα τρόπαιο κάθε σεζόν από το 2018.

Αυτό το θετικό μομέντουμ θέλει να το μεταφέρει στις σκληρές επιφάνειες των ΗΠΑ, όπου πάντως η καλύτερή του παρουσία παραμένει ο τρίτος γύρος (2020, 2021). Η δυναμική εκκίνηση μπορεί να αλλάξει τους συσχετισμούς στη μονομαχία και το πρώτο σετ να πάει στον Τσιτσιπά είναι στο 3.35, ενώ το super ενισχυμένο combo μαζί με Over 8.5 Games στο σετ είναι στο 4.87.

Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να δούμε ικανό αριθμό Games στην αναμέτρηση και το εύρος 25-35 προσφέρεται στο 2.05.

Τέλος, ανάμεσα στις 120+ προσφερόμενες αγορές, μπορεί κάποιος να βρει συνδυαστικά στοιχήματα, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (σερβίς, άσοι, break κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.