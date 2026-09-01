Βόλος Elabet - Καλαμάτα 2-2: Τα highlights από την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου
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Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από το ισόπαλο 2-2 της πρεμιέρας στο Πανθεσσαλικό.
Βόλος Elabet και Καλαμάτα άνοιξαν τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με το ισόπαλο 2-2 στο Πανθεσσαλικό.
Η Καλαμάτα πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Μπολιβάρ στο 26' και τον Μπονέτο στο 38' ωστόσο οι κυανέρυθροι κατάφεραν να αντιδράσουν.
Μείωσαν με τον Ουρτάδο στο 74' και με μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Γκονσάλες διαμόρφωσαν το τελικό 2-2.
@Photo credits: INTIME
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