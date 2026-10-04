Η Μπούργκος έκανε μεγάλο... διπλό στην έδρα της Λιέιδα, επικρατώντας με 94-81, τρεις μέρες πριν το ματς με τον Άρη στο «Αλεξάνδρειο».

Με... φόρα θα ταξιδέψει η Μπούργκος στο «Αλεξάνδρειο» ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στον Άρη (07/10, 20:00 LIVE από το Gazzetta).

Η ισπανική ομάδα επικράτησε της Λιέιδα εκτός έδρας με 94-81 για την 2η αγωνιστική της Liga Endesa, τρεις μέρες πριν το ματς με τους Θεσσαλονικιούς.

Το σύνολο του Φισάκ, πραγματοποίησε τρομερό 4ο δεκάλεπτο, σκοράροντας 38 πόντους και μπόρεσε να πάρει τη νίκη στο τέλος. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Στιούαρτ με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 41-39, 54-56, 81-94