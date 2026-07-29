Αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά στην Ουάσινγκτον. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε από τον Αυστραλό, Άλεξ Ντε Μινόρ με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-3) και αποχαιρέτησε γρήγορα το τουρνουά.

«Φρένο» στην ξέφρενη πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά το τελευταίο διάστημα έβαλε ο Αυστραλός, Άλεξ Ντε Μινόρ, υποχρεώνοντας τον Έλληνα πρωταθλητή σε πρόωρο αποκλεισμό από το τουρνουά της Ουάσινγκτον.

Ο Ντε Μινόρ κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο σετ, παρά το γεγονός ότι ο Τσιτσιπάς έκανε πρώτος το break, αλλά ο Έλληνας τενίστας έκανε το 1-1.

Στο τρίτο και τελευταίο σετ, ο Ντε Μινόρ εκμεταλλεύθηκε το δικό του Break και έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής για τη μεγάλη του νίκη.