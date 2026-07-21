Ο Άντι Μάρεϊ επέλεξε ξανά τη Rafa Nadal Academy στη Χαλκιδική
Τις εγκαταστάσεις της Rafa Nadal Academy στο Sani Resort της Χαλκιδικής επισκέφθηκε για ακόμη μία φορά ο Άντι Μάρεϊ, πραγματοποιώντας μέρος της προετοιμασίας του στο προπονητικό κέντρο που ανήκει στο διεθνές δίκτυο της ακαδημίας του Ραφαέλ Ναδάλ.
Ο πρώην Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης παρέμεινε για λίγες ημέρες στη Χαλκιδική και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την ποιότητα των εγκαταστάσεων, αλλά και για το περιβάλλον που προσφέρει η ακαδημία στους νεαρούς αθλητές.
«Είναι ένα καταπληκτικό μέρος για να παίξεις τένις. Οι εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικές. Είμαι βέβαιος ότι για τα παιδιά που προπονούνται εδώ καθημερινά, αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για να εξελιχθούν ως αθλητές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βρετανός.
Η επίσκεψη του Μάρεϊ έγινε γνωστή μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της Rafa Nadal Academy στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ακαδημία να τον ευχαριστεί για την παρουσία του και για την εμπιστοσύνη που δείχνει διαχρονικά στις εγκαταστάσεις της.
Great to welcome back @andy_murray to the Rafa Nadal Tennis Centre in Greece! 💙🎾— Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) July 21, 2026
Former World No. 1, three-time Grand Slam champion and two-time Olympic gold medallist
Thanks for visiting us once again, Andy. Enjoy the rest of your summer! ☀️https://t.co/6b2c71iR6C
Το προπονητικό κέντρο της Rafa Nadal Academy στη Χαλκιδική λειτουργεί από το 2018 και έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό προορισμό για το τένις στην Ελλάδα. Στις εγκαταστάσεις του έχουν προπονηθεί κορυφαίες προσωπικότητες του αθλήματος, όπως ο Ραφαέλ Ναδάλ, ο Τόνι Ναδάλ και ο Κάρλος Μόγια.
Με οκτώ υπαίθρια χωμάτινα γήπεδα διεθνών προδιαγραφών, το κέντρο φιλοξενεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου προπονητικά προγράμματα για αθλητές και φίλους του τένις, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλες τις ηλικίες και τα αγωνιστικά επίπεδα.
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