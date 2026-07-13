Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (13/7) αθλητικών γεγονότων.

Δευτέρα σήμερα (13/7) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων είναι «φτωχό» συγκριτικά με τις περασμένες ημέρες, αλλά και αυτές που έρχονται.

Στις 12:00 στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube η ομάδα του Gazz Floor by Novibet σας περιμένει για όλο το «καυτό» μπασκετικό ρεπορτάζ, ενώ στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Interwetten με όλες τις πληροφορίες και τα νέα των «μεγάλων» της Superleague.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, στις 19:30 (ΕΡΤ2 Σπορ) έχουμε τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με τη Βερόνικα Κουντερμέτοβα για το WTA της Αθήνας.

Οι σημερινές μεταδόσεις