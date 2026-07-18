Ένα σουτ από τη σέντρα και μία κωμική αντίδραση του τερματοφύλακα έφεραν το πρώτο γκολ της σεζόν στη Βουλγαρία.

Μόλις 13 λεπτά χρειάστηκε να περάσουν στη Βουλγαρία για να μπει το πρώτο γκολ της σεζόν και μάλιστα ήταν τέτοιο, που σίγουρα θα μπει σε αρκετές συλλογές με bloopers εντός και εκτός συνόρων!

Σπαρτάκ Βάρνας και ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 βρίσκονταν στο 0-0 στο πρώτο ματς της σεζόν για την Parva Liga, όταν ο Στογιανόφσκι έπιασε ένα... τζούφιο σουτ από το κέντρο. Και ενώ περίμενε κανείς ότι ο Μαρίνοφ θα μπλοκάρει άνετα την μπάλα, εκείνος μπερδεύτηκε με τα πίσω βήματα και κατάφερε να βρεθεί αλλού γι' αλλού, δεχόμενος ένα ασύλληπτα κωμικό τέρμα.

Κάπως έτσι έγινε το 1-0 για τους γηπεδούχους, με τους πρωτευουσιάνους εντούτοις να καταφέρνουν να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας, 2-2, παρότι έμειναν πίσω με 2-0 πριν την ανάπαυλα.