Βουλγαρία: Το πρώτο γκολ της σεζόν κέρδισε το βραβείο της φάβας της χρονιάς
Μόλις 13 λεπτά χρειάστηκε να περάσουν στη Βουλγαρία για να μπει το πρώτο γκολ της σεζόν και μάλιστα ήταν τέτοιο, που σίγουρα θα μπει σε αρκετές συλλογές με bloopers εντός και εκτός συνόρων!
Σπαρτάκ Βάρνας και ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 βρίσκονταν στο 0-0 στο πρώτο ματς της σεζόν για την Parva Liga, όταν ο Στογιανόφσκι έπιασε ένα... τζούφιο σουτ από το κέντρο. Και ενώ περίμενε κανείς ότι ο Μαρίνοφ θα μπλοκάρει άνετα την μπάλα, εκείνος μπερδεύτηκε με τα πίσω βήματα και κατάφερε να βρεθεί αλλού γι' αλλού, δεχόμενος ένα ασύλληπτα κωμικό τέρμα.
Κάπως έτσι έγινε το 1-0 για τους γηπεδούχους, με τους πρωτευουσιάνους εντούτοις να καταφέρνουν να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας, 2-2, παρότι έμειναν πίσω με 2-0 πριν την ανάπαυλα.
Včera začala nová sezóna nejvyšší bulharské soutěže. A hned první gól nového ročníku v zápase Spartak Varna - CSKA Sofia stál za to.😅 pic.twitter.com/is5sqa7fUE— Sporťák (@SportakCZ) July 18, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.