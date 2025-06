H Σάμερ Μάκιντος έκανε δικό της το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ. ελεύθερο (vid)

H 18χρονη Σάμερ Μάκιντιος πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ. ελεύθερο με 3:54.18 στη διάρκεια των καναδικών trials.

Η Σάμερ Μάκιντος έγραψε ξανά ιστορία, με τη 18χρονη να πετυχαίνει παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ. ελεύθερο με 3:54.18 στη διάρκεια των καναδικών trials στη Βικτόρια το Σάββατο (7/6).

Η Μάκιντος για την ακρίβεια «διέλυσε» το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, που είχε η Αυστραλή, Αριάρν Τίτμους με 3:55.38 και είχε σημειώσει στις 23 Ιουλίου 2023 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Φουκουόκα. Η Τίτμους είχε νικήσει τη Μάκιντος στο αγώνισμα στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Όμως η κατάρριψη αυτού του παγκόσμιου ρεκόρ προκάλεσε μια συναισθηματική έκρηξη στην κολυμβήτρια από τον Καναδά.

«Αγγίζοντας τον τοίχο, ξέσπασα, επειδή πραγματικά δεν περίμενα αυτή τη στιγμή. Δύο χρόνια σκληρής δουλειάς στο αγώνισμα και δεν έβλεπα αποτελέσματα και τώρα ήρθε αυτός ο χρόνος» δήλωσε η Μάκιντος.

WORLD RECORD 🇨🇦 SUMMER MCINTOSH



SHE’S DONE IT AGAIN



3:54.18



Canadian Swimming superstar Summer McIntosh is once again the world record holder in the 400m freestyle. She posts a time of 3:54.18. And these fans are going crazy. What a talent. pic.twitter.com/aP5AVjWWMK