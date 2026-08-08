Σύμφωνα με Τούρκο ρεπόρτερ, η Φενέρμπαχτσε δεν εγκαταλείπει την περίπτωση του Βαγγέλη Παυλίδη, που φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον σύλλογο.

Το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη είναι εκείνο που απασχολεί έντονα το τελευταίο διάστημα τους ανθρώπους της Φενέρμπαχτσε, που ψάχνουν ενίσχυση στην επιθετική γραμμή και έχουν κυκλώσει την περίπτωσή του.

Ο στράικερ της Μπενφίκα έχει ξεκινήσει δυναμικά στη νέα σεζόν με 5 γκολ σε τρεις αγώνες της προκριματικής φάσης του Europa League, δείχνοντας πως είναι «καυτός» και ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τις μετοχές του. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που οι Πορτογάλοι μοιάζουν ανένδοτοι όσον αφορά την παραχώρησή του.

Το τουρκικό κλαμπ έχει κάνει προσπάθειες και προσφορές, ωστόσο όλες έχουν πέσει σε... τοίχο, παρά τη φερόμενη προφορική συμφωνία με την πλευρά του Θεσσαλονικού φορ. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπουντζούογλου, οι Αετοί έχουν καταστήσει σαφές πως ο παίκτης παραχωρείται μόνο εάν καταβληθεί η ρήτρα αποδέσμευσής του, κάτι που είναι... απαγορευτικό για τη Φενέρ.

«Η περίπτωση του Παυλίδη είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή. Στην πραγματικότητα, τις προηγούμενες ημέρες και στο αρχικό στάδιο, φαινόταν πως υπήρχαν μεγάλες πιθανότητες να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, καθώς η Φενέρμπαχτσε είχε καταθέσει μια καλή πρόταση στην πλευρά του παίκτη και ο ίδιος την είχε αποδεχτεί.

Στη συνέχεια, ο Cihan Kamer μετέβη στη Μαδρίτη για να έρθει σε επαφή με τον εκπρόσωπο του παίκτη, Arturo Canales. Εκεί συναντήθηκε με τον Canales και τον Mario Branco της Μπενφίκα, οι οποίοι ανέφεραν ότι είχαν λάβει μια καλή πρόταση από τη Φενέρμπαχτσε και ότι επιθυμούσαν να την εξετάσουν, εφόσον οι συνθήκες ήταν κατάλληλες. Ωστόσο, η Μπενφίκα έκλεισε την πόρτα.

Από τη στιγμή που η Μπενφίκα αρνήθηκε, η προφορική πρόταση της Φενέρμπαχτσε έχασε τη σημασία της. Αργότερα, είχα αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες με την πλευρά της Μπενφίκα —ακόμη και καθημερινά πριν από την εκπομπή— και μου είπαν ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη επιθετικών στην αγορά και ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να παραχωρήσουν τον Παυλίδη, ανεξάρτητα από την επιθυμία ή τη συμφωνία του παίκτη. Φαίνεται, λοιπόν, ότι προς το παρόν έχουν κλείσει την πόρτα.»