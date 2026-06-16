Ιρλανδία: Γλάρος έκλεψε μπανάνα από παίκτη σε αγώνα στο Δουβλίνο!

Δημήτρης Ντζάνης
Ιρλανδία: Γλάρος έκλεψε μπανάνα από παίκτη σε αγώνα στο Δουβλίνο!
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Μια απίθανη σκηνή εκτυλίχθηκε σε αγώνα στο Challenger του Δουβίνου, όταν γλάρος έκλεψε μπανάνα από την καρέκλα παίκτη την ώρα του αγώνα.

Μια ασυνήθιστη σκηνή εκτυλίχθηκε σε διάρκεια αγώνα τένις στο Challenger του Δουβίνου, ανάμεσα στον Ιρλανδό, Κόνορ Γκάνον και τον Μπέρναντ Τόμιτς.

Στη διάρκεια του tie break στο 1ο σετ ένας γλάρος εμφανίστηκε στο κορτ κατευθύνθηκε προς τα σακίδια του Γκάνον και άρπαξε την μπανάνα του, η οποία είχε μείνει στον πάγκο.

Όμως η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Καθώς ο γλάρος φαινόταν να κατευθύνεται σε ένα ήσυχο σημείο να απολαύσει την μπανάνα, κυνηγήθηκε από άλλον γλάρο, ακολούθησε εναέρια... γλαρομαχία, με το πολύτιμο λάφυρο να πέφτει τελικά στο έδαφος.

Δείτε Επίσης

Ζενγκ - Σάκκαρη 2-1: Πρόωρος αποκλεισμός και στο Νότιγχαμ
image

Για την ιστορία ο Κάνον, Νο.1089 στον κόσμο νίκησε τον Μπέρναντ Τόμιτς, που έχει φθάσει μέχρι τα προημιτελικά του Wimbledon με 6-7, 6-4, 7-6.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα