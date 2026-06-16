Μια απίθανη σκηνή εκτυλίχθηκε σε αγώνα στο Challenger του Δουβίνου, όταν γλάρος έκλεψε μπανάνα από την καρέκλα παίκτη την ώρα του αγώνα.

Μια ασυνήθιστη σκηνή εκτυλίχθηκε σε διάρκεια αγώνα τένις στο Challenger του Δουβίνου, ανάμεσα στον Ιρλανδό, Κόνορ Γκάνον και τον Μπέρναντ Τόμιτς.

Στη διάρκεια του tie break στο 1ο σετ ένας γλάρος εμφανίστηκε στο κορτ κατευθύνθηκε προς τα σακίδια του Γκάνον και άρπαξε την μπανάνα του, η οποία είχε μείνει στον πάγκο.

Όμως η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Καθώς ο γλάρος φαινόταν να κατευθύνεται σε ένα ήσυχο σημείο να απολαύσει την μπανάνα, κυνηγήθηκε από άλλον γλάρο, ακολούθησε εναέρια... γλαρομαχία, με το πολύτιμο λάφυρο να πέφτει τελικά στο έδαφος.

😂😭 ES EL MOMENTO MÁS INSÓLITO DEL AÑO



Una gaviota robó una banana en pleno partido. Segundo después, otra gaviota la atacó y la banana terminó cayendo en el césped.



🪿🍌 CINE ABSOLUTO.pic.twitter.com/wz2wYFrsk0 June 16, 2026

Για την ιστορία ο Κάνον, Νο.1089 στον κόσμο νίκησε τον Μπέρναντ Τόμιτς, που έχει φθάσει μέχρι τα προημιτελικά του Wimbledon με 6-7, 6-4, 7-6.