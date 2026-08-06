Λόνι Γουόκερ: Συμφώνησε με τους Νάγκετς και επιστρέφει στο NBA
Μετά το... σίριαλ εξελίξεων που υπήρχαν για το μέλλον του Λόνι Γουόκερ, ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στους Νάγκετς, επιστρέφοντας στο NBA.
Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης της Ζάλγκιρις και της Μακάμπι, συμφώνησε με την ομάδα του Ντένβερ για μονοετές συμβόλαιο, έναντι 3.3 εκατομμυρίων δολαρίων. Την είδηση έκανε γνωστή ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμ Σαράνια.
Ο Λόνι Γουόκερ είναι έτοιμος για την 8η σεζόν του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, έπειτα από δύο σεζόν στην Ευρώπη. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε με τη φανέλα της Μακάμπι είχε μ.ο 15.2 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά αγώνα.
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Lonnie Walker IV has agreed to a one-year, $3.3 million deal with the Denver Nuggets, agent George S. Langberg of @GSLSportsGroup told ESPN. Walker was with Maccabi Tel Aviv in the EuroLeague after last playing in the NBA in 2024-25 and now enters his 8th season in the league. pic.twitter.com/tvxQc2RRjz— Shams Charania (@ShamsCharania) August 6, 2026
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