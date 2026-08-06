Παίκτης των Νάγκες για τη σεζόν 2026-27 θα είναι ο Λόνι Γουόκερ, όπως έκανε γνωστό ο Σαμ Σαράνια.

Μετά το... σίριαλ εξελίξεων που υπήρχαν για το μέλλον του Λόνι Γουόκερ, ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στους Νάγκετς, επιστρέφοντας στο NBA.

Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης της Ζάλγκιρις και της Μακάμπι, συμφώνησε με την ομάδα του Ντένβερ για μονοετές συμβόλαιο, έναντι 3.3 εκατομμυρίων δολαρίων. Την είδηση έκανε γνωστή ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμ Σαράνια.

Ο Λόνι Γουόκερ είναι έτοιμος για την 8η σεζόν του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, έπειτα από δύο σεζόν στην Ευρώπη. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε με τη φανέλα της Μακάμπι είχε μ.ο 15.2 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά αγώνα.