Ρόμπι Ούρε: Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση για τον πρώτο σκόρερ της Allsvenskan

Ρόμπι Ούρε: Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση για τον πρώτο σκόρερ της Allsvenskan

Σταύρος Σουντουλίδης
Ρόμπι Ούρε: Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση για τον πρώτο σκόρερ της Allsvenskan

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό ο ΠΑΟΚ μπήκε στη διεκδίκηση του 22χρονου Σκωτσέζου επιθετικού της Σίριους, ο οποίος μετρά 15 γκολ σε 15 αγώνες, έχοντας καταθέσει επίσημη πρόταση μαζί με Σεβίλλη και Λοριάν.

Νέο όνομα για την επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ έφερε στο προσκήνιο ο Αγγλος δημοσιογράφος, Μπεν Τζέικομπς.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο «Χ», οι «ασπρόμαυροι» έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση στη Σίριους για τον Ρόμπι Ούρε, όπως επίσης η Σεβίλλη και η Λοριάν.

Ο 22χρονος στράικερ πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν στο σουηδικό πρωτάθλημα, μετρώντας 15 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές και έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία της πρωτοπόρου Σίριους. Οι επιδόσεις του έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, με τη Σεβίλλη να έχει ήδη μπει δυναμικά στη διεκδίκησή του.

 

Ο Ούρε γεννήθηκε στη Γλασκώβη, έχει ύψος 1,89 μ. και προέρχεται από τις ακαδημίες της Ρέιντζερς. Το 2023 μετακόμισε στην Άντερλεχτ, ενώ από τον Μάρτιο του 2025 αγωνίζεται στη Σίριους, με την οποία δεσμεύεται έως το τέλος του 2029.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σκωτία, η σουηδική ομάδα αξιώνει ένα ποσό που ξεπερνά τα εννέα εκατομμύρια λίρες για την παραχώρησή του, έχοντας ήδη απορρίψει πρόταση της Λέτσε ύψους 3,5 εκατομμυρίων.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του ΠΑΟΚ για την υπόθεση.

@Photo credits: www.facebook.com/siriusfotboll
     

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