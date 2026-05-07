Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κινήθηκε ξανά σε χαμηλά στάνταρ απόδοσης, ηττήθηκε από τον Τόμας Μάχατς με 2-0 σετ κι αποκλείστηκε από τον 1ο γύρο στο Masters της Ρώμης.

O Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τις τρεις νίκες στο Masters της Μαδρίτης, επέστρεψε στους πρόωρους αποκλεισμούς, ήταν κακός απέναντι στον Τόμας Μάχατς, γνώρισε την ήττα με 6-4, 7-6(4), αποχαιρετώντας από τον 1ο γύρο και το Masters της Ρώμης.

Mια ήττα που φέρνει αυτή τη στιγμή υποχώρηση τεσσάρων θέσεων και στο Νο.79 στην παγκόσμια κατάταξη για τον 27χρονο παίκτη, όμως το τουρνουά βρίσκεται ακόμα στην αρχή, επομένως θα χρειαστεί να περιμένουμε για να δούμε πώς θα έχει η κατάσταση.

Ο Μάχατς έφθασε σε δεύτερη διαδοχική νίκη επί του Τσιτσιπά, μετά το Αustralian Open και πάει να συναντήσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο Τσέχος κερδίζοντας τους 42 από τους 70 συνολικά πόντους του από το 1ο σερβίς (42/46, 91%), παρότι είχε εννέα λιγότερους winners (20 έναντι 29), είδε τον Τσιτσιπά να κάνει 10 περισσότερα αβίαστα λάθη (25 έναντι 15), διατήρησε την ψυχραμία του όταν έχασε την ευκαιρία να κλείσει τον αγώνα στο 10o game του 2ου σετ κι έφθασε στη δίκαιη επικράτηση.



Ένα break έφερε την απώλεια του 1ου σετ

Με τους παίκτες να διατηρούν το πρώτο τους service game, η ζημιά για τον Τσιτσιπά έγινε στο 3ο game, αρχικά έσωσε τα δύο πρώτα break points, κάτι που δεν έγινε στην 3η ευκαιρία του Μάχατς, που προσπέρασε με 2-1 και με love game έκανε το 3-1. Ο Τσιτσιπάς μείωνε στο game, όμως ο Μάχατς δεν έδωσε δικαίωμα για break, έτσι έφθασε στο 5-4 και σερβίροντας πήρε το 1ο σετ με 6-4.

Χαμένο tie break κι αποκλεισμός

Το ίδιο σκηνικό εκτυλίχθηκε μέχρι τα μέσα του 2ο σετ. Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 1-0, όμως δέχθηκε νέο break και πάλι στο 3o game, με τον Τσέχο στη συνέχεια να ξεφεύγει με 3-1 και 4-2 και τον Τσιτσιπά να μειώνει σε 3-2 και 4-3.

Στο 8ο game ο Τσιτσιπάς βρήκε την πρώτη ευκαιρία για break, όμως την έχασε με το backhand και ο Μάχατς έφθασε στο 5-3. Ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 5-4 και είχε μια τελευταία ευκαιρία να μείνει στη διεκδίκηση της νίκης και το πέτυχε με εντυπωσιακό τρόπο: Break με love game για το 5-5 και διατηρώντας το σερβίς του προηγήθηκε με 6-5.

O Mάχατς έστειλε το σετ στο tie break: Ο Μάχατς με mini break έκανε το 3-1, διατηρώντας τα δικά του σερβίς ξέφυγε με 5-2, ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 5-4, όμως ο Τσέχος εκμεταλλευόμενος το καλό σερβίς, κατέκτησε την έξτρα διαδικασία, το σετ με 7-6(4) και την πρόκριση.

