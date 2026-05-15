Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε επιτυχώς από τον Χρήστο Θέο ο Γιαζίτζι

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Όπως αναμενόταν ο φοβερά άτυχος Τούρκος μεσοεπιθετικός της ομάδας του Ολυμπιακού έκανε το προγραμματισμένο χειρουργείο του.

Σε μία επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση - όπως αναμενόταν να γίνει - αναθεώρησης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και έξω μηνισκοσυρραφής του αριστερού γόνατος του αριστερού γόνατος υπεβλήθη το πρωί της Παρασκευής, στην Κλινική Παλαιού Φαλήρου, ο Γιουσούφ Γιαζίτζι. Την επέμβαση την έκανε ο γιατρός του Ολυμπιακού και Διευθυντής Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Χρήστος Θέος.

Ο Γιαζίτζι μετά από ενοχλήσεις στο περιθώριο της προπόνησης της ομάδας είχε κάνει εξετάσεις που έδειξαν ρήξη χιαστού για τρίτη φορά στην καριέρα του (στο ίδιο πόδι που είχε χτυπήσει στο Αστέρας - Ολυμπιακός). Την προηγούμενη φορά που είχε τραυματιστεί με τον ίδιο τρόπο είχε λείψει για 9 μήνες.

@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
     

