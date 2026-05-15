Σύμφωνα με Ιταλικά ΜΜΕ ο Αλμέιδα είναι στη λίστα της Λάτσιο, σε περίπτωση που ο Σάρι αποχωρήσει από το τιμόνι της ομάδας.

Το κλίμα που επικρατεί στο στρατόπεδο της Λάτσιο μόνο καλό δεν το λες, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που Λολίτο και Σάρι να έχουν έρθει σε κόντρα, όλα αυτά σε δημόσιες τοποθετήσεις τους.Καθώς το μέλλον του Ιταλού τεχνικού είναι αβέβαιο η διοικηση εξετάζει την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με ρεπορταζ ένα από τα πρόσωπα που έχουν ψηλά στη λίστα τους οι Ρωμαίοι είναι ο Ματίας Αλμέιδα.

Η Λάτσιο μετά και την ήττα στον τελικό κυπέλλου από την Ίντερ (2-0) φαίνεται να ψάχνει τον επόμενο άνθρωπο για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας. Αν και αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες να υπάρξει συνάντηση του Προέδρου και του Σάρι, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα συνεχίσει.

΄Όπως αποκαλύπτει ρεπορταζ «corriere dello Sport», ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚπου δεν έχει βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του μετά την αποχώρηση από τη Σεβίλλη βρίσκεται στη λίστα της Λάτσιο σε περίπτωση αποχώρησης του Μαουρίτσιο Σάρι. Ενω εκτος απο αυτον στην εν λόγω λίστα είναι και επίσης γνώριμος στα ελληνικά γήπεδα από το πέρασμα του στον ΠΑΟΚ, Σέρτζιο Κονσεϊσάο.

Αξίζει να θυμίσουμε πως ο «Πελάδο» έχει φορέσει τη φανέλα της Λάτσιο από το 1997 έως το 2000.