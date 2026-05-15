Ο Ζοσέ Μουρίνιο τοποθετήθηκε και πάλι δημόσια για το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης, αναφέροντας πως πρόταση έχει μόνο από την Μπενφίκα.

Νέο... επεισόδιο στο σίριαλ μεταξύ Ζοσέ Μουρίνιο και Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έχουμε, μετά τις σημερινές (15/5) δηλώσεις του Πορτογάλου τεχνικού, ενόψει του τελευταίου αγώνα της Μπενφίκα για φέτος, κόντρα στην Εστορίλ το βράδυ του Σαββάτου (16/5, 22:30).

Ο Special One φυσικά ρωτήθηκε για το παιχνίδι, όπου η ομάδα του θέλει νίκη και παράλληλα αρνητικό αποτέλεσμα της Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη, για να καταλάβει την 2η θέση και την έξοδο στο Champions League. Ωστόσο, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε γύρω από τους «Μερένγκχες».

Αρχικά, σε ερώτηση για το εάν έχει δεχθεί πρόταση ανανέωσης από τους «Αετούς», καθώς το τρέχον συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι του 2027, ο «Μου» αποκρίθηκε θετικά, τόνισε όμως πως δεν την έχει... διαβάσει, λέγοντας στον ατζέντη του πως θα το πράξει από την Κυριακή (17/5), όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Έπειτα και όσον αφορά τη Ρεάλ Μαδρίτης, εξήγησε ότι δεν έχει ενημερωθεί για κάποια... προσφορά, και επανέλαβε πως θα ασχοληθεί μετά το πέρας της τελευταίας αγωνιστικής στην πορτογαλική λίγκα.

«Όχι. Όχι. Ο ατζέντης μου συναντήθηκε με την Μπενφίκα και μου είπε: ''Έχω μια επίσημη προσφορά που θα σου στείλω''. Είπα:''Δεν τη θέλω. Δεν τη θέλω. Στείλε μου την Κυριακή. Την Κυριακή θα αρχίσω να τη σκέφτομαι. ''

Όσον αφορά τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν μου είπε ποτέ: ''Έχω μια προσφορά που θέλω να σου δείξω''.Ακόμη και αν μου το έλεγε όμως θα απαντούσα το ίδιο: ''Στείλε μου την Κυριακή και την Κυριακή θα αρχίσω να τη σκέφτομαι''».