Η απάντηση της Μπαντόσα στη viral δήλωση του Τσιτσιπά για τις σχέσεις

Η Πάουλα Μπαντόσα απάντησε με ειρωνικό τρόπο στη δήλωση του Στέφανου Τσιτσιπά αναφορικά με τις ερωτικές σχέσεις μεταξύ των τενιστών.

Μετά τους πρώιμους αποκλεισμούς του στο Indian Wells Masters και στο Miami Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέλεξε να συμμετάσχει στο Ultimate Tennis Showdown (UTS) στη Νιμ. Εκεί, ο Έλληνας τενίστας κλήθηκε να επιλέξει αν θα προτιμούσε η σύντροφος του να είναι επαγγελματίας αθλήτρια τένις ή όχι, με τον 27χρονο να μην δίσταζει να απαντήσει.

«Μία κοπέλα που να μην είναι τενίστρια. Πίστεψέ με. Ακόμα κι αν δεν θέλεις να παραδεχτείς ότι υπάρχει ανταγωνισμός, πάντα υπάρχει ανταγωνισμός», τόνισε ο Τσιτσιπάς.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρώην Νο.3 στον κόσμο, ξεκαθάρισε επίσης ότι ούτε 100 εκατομμύρια δολάρια δεν θα μπορούσαν να τον δελεάσουν να εγκαταλείψει το τένις και βαθμολόγησε την αγάπη του για τα χωμάτινα γήπεδα με 9/10.

Η Πάουλα Μπαντόσα, η οποία διατηρούσε σχέση στο παρελθόν με τον Έλληνα αθλητή έμαθε για το βίντεο αυτό και αποφάσισε να απάντησει με τον δικό της τρόπο, σχολιάζοντας κάτω από την «επίμαχη» ανάρτηση με μια σειρά από γελαστά emojis.

Pregunta a Tsitsipas:



🎙️ “¿Prefieres una novia tenista o no tenista?”



🗣️ Stefanos: “No tenista”



🎙️ “¿Por qué?”



🗣️ Stefanos: “Siempre hay competitividad, créeme”



La respuesta de Paula Badosa al comentario: pic.twitter.com/NSYT66Mwlr April 4, 2026

Θυμίζουμε πως η Μπαντόσα και ο Τσιτσιπάς ξεκίνησαν τη σχέση τους γύρω στο Γαλλικό Όπεν του 2023, η οποία και συνεχίστηκε μέχρι τον Μάιο του 2024, όταν και η Ισπανίδα ανακοίνωσε τον αρχικό τους χωρισμό.

Ωστόσο, το ζευγάρι επανενώθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα στο Παρίσι, αυτή τη φορά ενόψει του Ρολάν Γκαρός. Υπέγραψαν μάλιστα συμβόλαιο για να παίξουν μαζί στο μικτό διπλό, πριν οι καιρικές συνθήκες τους αναγκάσουν να αποσυρθούν. Η επανένωση τελικά κράτησε μέχρι τον Ιούλιο του 2025, όταν και οι δύο τους χώρισαν οριστικά.