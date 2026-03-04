Συμφωνία για τη δημιουργία Εθνικού Προπονητικού Κέντρου Αντισφαίρισης στο ΟΑΚΑ

H EΦΟΑ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τη Στάδιο 2020 για τη Εθνικού Προπονητικού Κέντρου τένις στο ΟΑΚΑ, τι θα περιλαμβάνει.

Ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του Εθνικού Προπονητικού Κέντρου τένις στο ΟΑΚΑ έγινε την Τρίτη (3/3), καθώς ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, Θοδωρής Γκλαβάς, υπέγραψε το σχετικό συμφωνητικό με τον Αλέξανδρο Σκαρλατίδη, εκπρόσωπο της Στάδιο 2020.

Η Ολυμπιακές εγκαταστάσεις τένις του ΟΑΚΑ θα στεγάσουν το προπονητικό κέντρο, που στόχο έχει να παρέχει εγκαταστάσεις στους διεθνείς μας αθλητές και φυσικά θα αποτελέσει ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη και την ενίσχυση του ελληνικού τένις.

H ανακoίνωση της ΕΦΟΑ

«Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ) ανακοινώνει την υπογραφή του συμφωνητικού για τη δημιουργία του Εθνικού Προπονητικού Κέντρου Αντισφαίρισης, το οποίο θα στεγαστεί στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ).

Το συμφωνητικό υπεγράφη την Τρίτη 3/3/2026 από τον Πρόεδρο της ΕΦΟΑ, κ. Θοδωρή Γκλαβά, και τον εκπρόσωπο της Στάδιο 2020, κ. Αλέξανδρο Σκαρλατίδη, επισφραγίζοντας μια στρατηγική συνεργασία για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και υψηλών προδιαγραφών προπονητικού κέντρου.

Ο κ. Γκλαβάς χαρακτήρισε τη δημιουργία του Κέντρου ως ένα ουσιαστικό και αναγκαίο βήμα για την ενίσχυση του ελληνικού τένις, επισημαίνοντας ότι θα παρέχει ολοκληρωμένες συνθήκες προετοιμασίας για τις εθνικές ομάδες και τους αθλητές υψηλού επιπέδου, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένη υποστήριξη (φυσικοθεραπεία, γυμναστές, αθλητική ψυχολογία και διατροφή). Παράλληλα, ανέφερε ότι πρόκειται για την αρχή μιας ευρύτερης αναπτυξιακής προσπάθειας, με προοπτική επέκτασης και σε άλλες περιοχές της χώρας, καθώς και δημιουργίας Εθνικού Προπονητικού Κέντρου Padel.

Από την πλευρά του, ο κ. Σκαρλατίδης τόνισε ότι η Στάδιο 2020 στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν την αθλητική υποδομή της χώρας και ενισχύουν την εξωστρέφεια του αθλητισμού. Υπογράμμισε ότι η φιλοξενία του Εθνικού Προπονητικού Κέντρου στις εγκαταστάσεις τους δημιουργεί έναν ζωντανό πυρήνα άθλησης, όπου οι αθλητές θα προπονούνται σε καθημερινή βάση, λειτουργώντας ως πρότυπα για τη νέα γενιά. Επεσήμανε επίσης ότι η παρουσία των εθνικών ομάδων στις εγκαταστάσεις συμβάλλει στη διάχυση της αθλητικής κουλτούρας, στην προσέλκυση νέων αθλητών και στη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας όσων παρακολουθούν και αγαπούν το τένις.

Το Εθνικό Προπονητικό Κέντρο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προετοιμασία των εθνικών ομάδων, την ανάπτυξη των νεαρών αθλητών και τη φιλοξενία προπονητικών δράσεων και διοργανώσεων, ενισχύοντας ουσιαστικά το μέλλον του ελληνικού τένις».