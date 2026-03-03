Τενίστες τρέχουν να σωθούν μετά από εκρήξεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Aγώνας διεκόπη άρον άρον έπειτα από εκρήξεις σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Fujairah Challenger στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα σε αγώνα του προκριματικού γύρου στον Χαγιάτο Ματσουόκα και τον Ντανίλ Οσταπένκοφ.

Ο αγώνας διακόπηκε με τους παίκτες, τον διαιτητή να αφήνουν άρον άρον το γήπεδο, έπειτα από εκρήξεις που ακούγονταν στην περιοχή και προκλήθηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε πετρελαϊκή εγκατάσταση σε απόσταση 10 χιλιομέτρων, έπειτα από ιρανική επίθεση με drone, καθώς η πόλη Φουτζέιρα απέχει μόλις μία ώρα οδικώς από το Ντουμπάι.

Στη διάρκεια του 3ου σετ οι παίκτες σταμάτησαν να παίζουν, προσπαθώντας να καταλάβουν τι συνέβαινε, με τον διαιτητή να επικοινωνεί με το προσωπικό, ενώ από τα μεγάφωνα οι διοργανωτές καλούσαν τους παίκτες να αποχωρήσουν για την ασφάλειά τους.

Η ATP ακύρωσε το πρόγραμμα της ημέρας, τονίζοντας ότι η προστασία παικτών και προσωπικού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Παράλληλα, αρκετοί παίκτες έχουν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι, ανάμεσά τους και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, που κινδυνεύει να χάσει το Indian Wells. Εξετάζεται το ενδεχόμενο οι παίκτες να μετακινηθούν οδικώς στο Ομάν για να βρουν διαθέσιμες πτήσεις, καθώς η πίεση για να φτάσουν εγκαίρως στην Καλιφόρνια.