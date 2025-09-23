Η Ελλάδα έμαθε τον επόμενο της αντίπαλο για τα play-off του Davis Cup, τον οποίο για ακόμη μία φορά θα φιλοξενήσει στην Αθήνα.

Η κληρωτίδα του Davis Cup έβγαλε τον επόμενο αντίπαλο της Ελλάδας, τον οποίο θα φιλοξενήσει στην Αθήνα το διάστημα 7-8 Φεβρουαρίου.

Ο αντίπαλος της Team Hellas θα είναι το Μεξικό! Αυτή, μάλιστα, θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο χώρες έρχονται αντιμέτωπες στον θεσμό γι' αυτό και έγινε κλήρωση για την έδρα.

Σημειώνεται πως την επιφάνεια στην οποία θα λάβει μέρος το tie θα αποφασίσουν οι αρμόδιοι της Ελληνική Ομοσπονδίας αντισφαίρισης. Όσον αφορά το μεξικανικό ρόστερ, ο κορυφαίος τενίστας του βρίσκεται στο Νο.212 του κόσμου και είναι ο Ροντρίγκο Πατσέκο Μέντεζ.

Στα δυνατά σημεία της ομάδα του Μεξικού είναι το διπλό, μιας και το δίδυμο των Σαντιάγο Γκονζάλες (Νο.36) και Μιγκέλ Ρέγιες-Βαρέλα (Νο.86) να βρίσκεται εντός του Top100.

