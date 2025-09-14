Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα στο τέταρτο game του tie Ελλάδα - Βραζιλία από τον Ζοάο Φονσέκα και με σκορ 6-4, 3-6, 7-5 με συνέπεια η «γαλανόλευκη» να μην προκριθεί στα qualifier του Davis Cup.

Βρέθηκε τόσο κοντά και τόσο μακριά στην απόλυτη ανατροπή, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Ζοάο Φονσέκα με 6-4, 3-6, 7-5 στο πλαίσιο του τέταρτου παιχνιδιού του tie Ελλάδα - Βραζιλία.

Αυτή η ήττα έφερε τον αποκλεισμό της «γαλανόλευκης» από το qualifier του Davis Cup, με τη Βραζιλία να επικρατέι με 3-1 της Ελλάδας.

Το κακό σετ φάνηκε από το πρώτο game

H έναρξη του αγώνα δεν ήταν καθόλου καλή για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος στο πρώτο service game γνώρισε το break από τον Ζοάο Φονσέκα. Ο Νο.27 του κόσμου δεν είχε καλές επιστροφές, κάνοντας αρκετά λάθη, τα οποία παραλίγο να του κοστίσουν ένα δεύτερο break στο τρίτο game.

H συνέχεια βρήκε τους δύο τενίστες να διατηρούν ανέπαφα τα σερβίς τους. Ο Έλληνας δεν κατάφερε να απειλήσει τον Βραζιλιάνο, με συνέπεια να χάνει το πρώτο σετ με 6-4.

Μετά το medical time out... γύρισε το διακόπτη

Στο δεύτερο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε πίσω από τη θέση του σερβίς ξανά. Σε αντίθεση με το πρώτο, ο Έλληνας τενίστας διατήρησε το προβάδισμά του. Βέβαια, μετά το 2-2 του Ζοάο Φονσέκα, ο 27χρονος ζήτησε να πάρει ιατρικό time out εκτός court.

Έπειτα την επιστροφή του, όχι μόνο κράτησε το σερβίς του για το 3-2, αλλά στην ευκαιρία που του δόθηκε έκανε το break για να πάρει απόσταση δύο games (4-2). Με hold ο Έλληνας αθλητής έκανε το 5-2, ο Φονσέκα έμεινε στο σετ, και στο 9ο game ο Τσιτσιπάς έκλεισε το σετ με 6-3 φέρνοντας τις ισορροπίες στην αναμέτρηση.

Δέχθηκε ανατροπή από 5-3 games και ηττήθηκε

Το τρίτο και τελευταίο σετ ξεκίνησε με τον Ζοάο Φονσέκα στο σερβίς. Ο 19χρονος κράτησε το σερβίς του, με τον Στέφανο Τσιτσιπά ν' ακολουθεί στο σκορ. Στο πρώτο break point ο Έλληνας τενίστας έκανε το break (3-2) και αμέσως μετά πήρε δύο games διαφορά (4-2).

Μάλιστα, ο 27χρονος έστειλε τον Φονσέκα να σερβίρει για να μείνει στο ματς (5-3). Ο Βραζιλιάνος, αρχικά, κρατήθηκε στο ματς (5-4) και στη συνέχεια πέτυχε ένα πολύ σημαντικό break για να φέρει στα ίσα το ματς (5-5).

Με την ψυχολογία να είναι με το μέρος του, Νο.42 του κόσμου έκανε ένα νέο σερί 2-0 επί του Τσιτσιπά, φτάνοντας στο 7-5 για να κλείσει το σετ και να πάρει τη νίκη, δίνοντας στη χώρα του την πρόκριση στα qualifier του Davis Cup 3-1 σκορ.