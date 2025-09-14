Τσιτσιπάς - Φονσέκα 1-2: Ήττα για την Ελλάδα από τη Βραζιλία
- Το κακό σετ φάνηκε από το πρώτο game
- Μετά το medical time out... γύρισε το διακόπτη
- Δέχθηκε ανατροπή από 5-3 games και ηττήθηκε
Βρέθηκε τόσο κοντά και τόσο μακριά στην απόλυτη ανατροπή, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Ζοάο Φονσέκα με 6-4, 3-6, 7-5 στο πλαίσιο του τέταρτου παιχνιδιού του tie Ελλάδα - Βραζιλία.
Αυτή η ήττα έφερε τον αποκλεισμό της «γαλανόλευκης» από το qualifier του Davis Cup, με τη Βραζιλία να επικρατέι με 3-1 της Ελλάδας.
Το κακό σετ φάνηκε από το πρώτο game
H έναρξη του αγώνα δεν ήταν καθόλου καλή για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος στο πρώτο service game γνώρισε το break από τον Ζοάο Φονσέκα. Ο Νο.27 του κόσμου δεν είχε καλές επιστροφές, κάνοντας αρκετά λάθη, τα οποία παραλίγο να του κοστίσουν ένα δεύτερο break στο τρίτο game.
H συνέχεια βρήκε τους δύο τενίστες να διατηρούν ανέπαφα τα σερβίς τους. Ο Έλληνας δεν κατάφερε να απειλήσει τον Βραζιλιάνο, με συνέπεια να χάνει το πρώτο σετ με 6-4.
Μετά το medical time out... γύρισε το διακόπτη
Στο δεύτερο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε πίσω από τη θέση του σερβίς ξανά. Σε αντίθεση με το πρώτο, ο Έλληνας τενίστας διατήρησε το προβάδισμά του. Βέβαια, μετά το 2-2 του Ζοάο Φονσέκα, ο 27χρονος ζήτησε να πάρει ιατρικό time out εκτός court.
Έπειτα την επιστροφή του, όχι μόνο κράτησε το σερβίς του για το 3-2, αλλά στην ευκαιρία που του δόθηκε έκανε το break για να πάρει απόσταση δύο games (4-2). Με hold ο Έλληνας αθλητής έκανε το 5-2, ο Φονσέκα έμεινε στο σετ, και στο 9ο game ο Τσιτσιπάς έκλεισε το σετ με 6-3 φέρνοντας τις ισορροπίες στην αναμέτρηση.
Δέχθηκε ανατροπή από 5-3 games και ηττήθηκε
Το τρίτο και τελευταίο σετ ξεκίνησε με τον Ζοάο Φονσέκα στο σερβίς. Ο 19χρονος κράτησε το σερβίς του, με τον Στέφανο Τσιτσιπά ν' ακολουθεί στο σκορ. Στο πρώτο break point ο Έλληνας τενίστας έκανε το break (3-2) και αμέσως μετά πήρε δύο games διαφορά (4-2).
Μάλιστα, ο 27χρονος έστειλε τον Φονσέκα να σερβίρει για να μείνει στο ματς (5-3). Ο Βραζιλιάνος, αρχικά, κρατήθηκε στο ματς (5-4) και στη συνέχεια πέτυχε ένα πολύ σημαντικό break για να φέρει στα ίσα το ματς (5-5).
Με την ψυχολογία να είναι με το μέρος του, Νο.42 του κόσμου έκανε ένα νέο σερί 2-0 επί του Τσιτσιπά, φτάνοντας στο 7-5 για να κλείσει το σετ και να πάρει τη νίκη, δίνοντας στη χώρα του την πρόκριση στα qualifier του Davis Cup 3-1 σκορ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.