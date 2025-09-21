Εκπληκτικές εμφανίσεις από την Team World περιείχε το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας στο Laver Cup με τους τενίστες της να πραγματοποιούν τέσσερις νίκες και ν' ανατρέπουν το εις βάρος τους σκορ.

Μπορεί το ξεκίνημα να ήταν μουδιασμένο για την Team World, η οποία είδε την Team Europe να επικρατεί με 3-1 στα ματς της πρώτης ημέρας, αλλά η δεύτερη ημέρα του Laver Cup ήταν βαμμένη στο... κόκκινο

Οι τενίστες που κατάγονται εκτός Ευρώπης πήραν τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και πριν την έναρξη της τρίτης και τελευταίας ημέρας προηγούνται με 9-3. Αυτό συμβαίνει γιατί στο Laver Cup η βαθμολογία της νίκης αυξάνεται ανά ημέρα (1 την πρώτη, 2 την δεύτερη κ.ο.κ).

Η αρχή του σερί για την Team World ξεκίνησε με τον Άλεξ Ντε Μινόρ. Ο Αυστραλός επικράτησε με 6-1, 6-4 του Αλεξάντερ Ζβέρεφ, με τη νίκη αυτή να φέρνει στα ίσα το σκορ ανάμεσα στις δύο ομάδες (3-3). Στη συνέχεια ο Φρανσίσκο Σερούντολο πήρε ακόμη δύο σημαντικούς βαθμούς με τη νίκη επί του Χόλγκερ Ρουνε με 6-3, 7-6(5). Ο Αργεντινός πέτυχε 30 winners απέναντι στον Δανό, χαρίζοντας παράλληλα το προβάδισμα στην ομάδα του (5-3).

Το τέλος στο πρόγραμμα των μονών αγώνων έδωσε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Τέιλορ Φριτζ και Κάρλος Αλκαράθ. Εκεί, ο Αμερικανός ήταν καταιγιστικός απέναντι στον κάτοχο του US Open και με νίκη 6-3, 6-2 έδωσε «κλείδωσε» το προβάδισμα της Team World για την δεύτερη ημέρα (7-3).

Τη διαφορά αυτή ήρθε να διευρύνει το δίδυμο των Ντε Μινόρ και Οπέλκα, οι οποίοι επικράτησαν στον αγώνα του διπλού κόντρα στους Ρουντ και Ρούνε με 6-3, 6-4, κάνοντας το τέσσερα στα τέσσερα για την Team World, διαμορφώνοντας παράλληλα το σκορ σε 9-3.

Σημειώνεται πως η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στους 13 βαθμούς θα πάρει και τον τίτλο του φετινού Laver Cup.

