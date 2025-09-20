Ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα από την Team Europe περιείχε η πρώτη ημέρα στο Laver Cup. Οι Ευρωπαίοι τενίστες πήραν τη νίκη στα τρία από τα τέσσερα ματς κόντρα στην Team World, με τους Κάρλος Αλκαράθ και Γιακούμπ Μένσικ να πρωταγωνιστούν.

Η εκκίνηση του Laver Cup βρήκε την Team Europe σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση επικρατώντας στα τρία από τέσσερα ματς της πρώτης ημέρας απέναντι στην Team World. Σε εξαιρετική ημέρα η Κάρλος Αλκαράθ και Γιακούμπ Μένσικ, οι οποίοι έφεραν τις δύο από τις τρεις νίκες.

Πρώτο ματς ήταν αυτό ανάμεσα στον Κάσπερ Ρουντ και τον Ρέιλι Οπέλκα. Εκεί, ο Νορβηγός αν και αντιμετώπισε προβλήματα στα σερβίς τους υψηλόσωμου Αμερικανού, κατάφερε με ένα break να πάρει το προβάδισμα στο σετ (6-4). Το δεύτερο σκέλος του ματς ήταν πιο δύσκολο, με τον Οπέλκα να διατηρεί το σερβίς του σε υψηλά ποσοστά, χωρίς ν' απειλεί τον Ρουντ με break. Στο tie-break κρίθηκε το σετ, με τον Ρουντ να επικρατεί 7-4 και να παίρνει τη νίκη με 6-4, 7-6(4), δίνοντας προβάδισμα στο ευρωπαϊκό σύνολο.

Στο δεύτερο ματς της πρώτης ημέρας ο Γιακούμπ Μένσικ επικράτησε με 6-1 7-6(3) 10-8 του Άλεξ Μίκελσεν, σε ένα ματς που προσέφερε πολύ ωραίο θέαμα στο κοινό που βρέθηκε στο στάδιο. Στα δύο σερί νικηφόρα ματς της Team Europe έβαλε «στοπ» ο Ζοάο Φονσέκα, ο οποίος νίκησε τον Φλάβιο Κομπόλι με 6-4, 6-3 για να μειώσει σε 2-1.

Βέβαια, η χαρά της μείωσης του σκορ κράτησε για λίγο, καθώς το δίδυμο Αλκαράθ/Μένσικ επικράτησαν των Φριτς/Μίκελσεν με 7-6(7) 6-4 στο αγώνα του διπλού, ο οποίος έκλεισε το πρόγραμμα της πρεμιέρας στο Laver Cup.

