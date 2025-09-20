Laver Cup: Δυναμική πρεμιέρα για την Team Europe
Η εκκίνηση του Laver Cup βρήκε την Team Europe σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση επικρατώντας στα τρία από τέσσερα ματς της πρώτης ημέρας απέναντι στην Team World. Σε εξαιρετική ημέρα η Κάρλος Αλκαράθ και Γιακούμπ Μένσικ, οι οποίοι έφεραν τις δύο από τις τρεις νίκες.
Πρώτο ματς ήταν αυτό ανάμεσα στον Κάσπερ Ρουντ και τον Ρέιλι Οπέλκα. Εκεί, ο Νορβηγός αν και αντιμετώπισε προβλήματα στα σερβίς τους υψηλόσωμου Αμερικανού, κατάφερε με ένα break να πάρει το προβάδισμα στο σετ (6-4). Το δεύτερο σκέλος του ματς ήταν πιο δύσκολο, με τον Οπέλκα να διατηρεί το σερβίς του σε υψηλά ποσοστά, χωρίς ν' απειλεί τον Ρουντ με break. Στο tie-break κρίθηκε το σετ, με τον Ρουντ να επικρατεί 7-4 και να παίρνει τη νίκη με 6-4, 7-6(4), δίνοντας προβάδισμα στο ευρωπαϊκό σύνολο.
Μπγιορν Μποργκ: «Μάχομαι με τον καρκίνο σαν να είναι τελικός Wimbledon»
Δείτε ΕπίσηςΤσιτσιπάς: Υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης κήλης
Στο δεύτερο ματς της πρώτης ημέρας ο Γιακούμπ Μένσικ επικράτησε με 6-1 7-6(3) 10-8 του Άλεξ Μίκελσεν, σε ένα ματς που προσέφερε πολύ ωραίο θέαμα στο κοινό που βρέθηκε στο στάδιο. Στα δύο σερί νικηφόρα ματς της Team Europe έβαλε «στοπ» ο Ζοάο Φονσέκα, ο οποίος νίκησε τον Φλάβιο Κομπόλι με 6-4, 6-3 για να μειώσει σε 2-1.
Βέβαια, η χαρά της μείωσης του σκορ κράτησε για λίγο, καθώς το δίδυμο Αλκαράθ/Μένσικ επικράτησαν των Φριτς/Μίκελσεν με 7-6(7) 6-4 στο αγώνα του διπλού, ο οποίος έκλεισε το πρόγραμμα της πρεμιέρας στο Laver Cup.
Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.