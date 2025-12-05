Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Αλμπάν Λαφόν να συμμετέχει κανονικά στην προπόνηση και να τίθεται στην διάθεσή του για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με απογευματινή προπόνηση την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ την Κυριακή (07/12-17:30) για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε το όνομα του Αλμπάν Λαφόν να σβήνεται από το απουσιολόγιό του, αφού ο Ιβοριανός κίπερ έβγαλε κανονικά όλο το πρόγραμμα και τέθηκε στην διάθεση του Ισπανού τεχνικού για το ματς με τους «βυσσινί».

Το πρόγραμμα διεξήχθη υπό συνεχή βροχόπτωση και ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Πελίστρι, που έκανε ένα ακόμα βήμα για την πολυπόθητη επιστροφή του. Ατομικό ο Ρενάτο, θεραπεία ο Κυριακόπουλος.