Σοκαριστικά αποκαλυπτικός ήταν ο Μπγιορν Μποργκ σε πρόσφατη συνέντευξή του, λέγοντας πως βρέθηκε ένα βήμα μακριά από το θάνατο εξαιτίας της χρήσης ναρκωτικών.

Μιλώντας με ειλικρίνεια ο Μπγιορν Μποργκ αποκάλυψε πως ένα διάστημα, μετά την απόσυρσή του από την αγωνιστική δράση, έφτασε πολύ κοντά στο θάνατο εξαιτίας της χρήσης ναρκωτικών.

Για την ακρίβεια ο κάτοχος 11 Grand Slam τίτλων έκανε λόγο για μία πολύ... σκοτεινή περίοδο της ζωής του, κατά την οποία είχε συναναστροφές με άτομα με ελάχιστο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό. Αυτός ήταν και ο λόγος που παρασύρθηκε στη χρήση ναρκωτικών.

Βέβαια, το γεγονός αυτό παραλίγο να ήταν η αιτία του θανάτου του, με τον ίδιο να εξιστορεί την ημέρα αυτή. Το συμβάν αυτό είχε λάβει χώρα στην Ολλανδία, όπου ο Μποργκ με τον πατέρα του είχαν συμμετάσχει σε αγώνα επίδειξης.

Λίγο πριν την έναρξη του ματς ο Σουηδός τενίστας κατέρρευσε και άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. «Ήταν το πιο κοντινό που έφτασα ποτέ στον θάνατο» αποκάλυψε, υπογραμμίζοντας το ότι οι γιατροί τον ενημέρωσαν πως είχε σταθεί πολύ τυχερός.

Παράλληλα με το σοκ του συμβάντος αυτού, ο Μπγιορν Μποργκ τόνισε πως όλο αυτό αποτέλεσε μία από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές της ζωής του. Κι αυτό γιατί βίωσε την απογοήτευση του πατέρα του. «Δεν ανταλλάξαμε ούτε λέξη γυρνώντας στη Στοκχόλμη. Η σιωπή του ήταν το χειρότερο για μένα», ήταν τα λόγια του.

