Ο Ρότζερ Φέντερερ έγινε ο 7ος δισεκατομμυριούχος αθλητής: Οι 6 που προηγήθηκαν

Η λίστα του Forbes με τους δισεκατομμυριούχους αθλητές, πλέον περιλαμβάνει και τον Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ρότζερ Φέντερερ μπορεί να έχει αφήσει εδώ και τρία χρόνια τα γήπεδα του τένις, όμως συνεχίζει να γράφει ιστορία ακόμα και τώρα που βρίσκεται έξω από αυτά. Και αυτό γιατί πλέον βρίσκεται μεταξύ των ελάχιστων αθλητών που η περιουσία τους ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Φέντερερ άφησε τα κορτ και έπιασε τις επενδύσεις

Όταν λοιπόν το 2022 ο Ελβετός τενίστας αποχαιρετούσε το αγαπημένο του τένις στο Laver Cup δίπλα στον Ράφα Ναδάλ, το... κοντέρ είχε γράψει 20 κερδισμένα Grand Slam και περίπου 130 εκατομμύρια δολάρια σε έπαθλα.

Το ποσό αυτό, μόλις δύο συναθλητές του το ξεπερνούσαν: ο Νόβακ Τζόκοβιτς (188 εκ. $) και ο Ράφα Ναδάλ (134 εκ. $). Τα πολλά χρήματα όμως δεν τα έβγαλε στα κορτ, αλλά έξω από αυτά, χάρη στις έξυπνες συμφωνίες που έκλεινε, όπως η πολυετής συνεργασία με τη Nike, η δεκαετής συμφωνία-μαμούθ με την Uniqlo το 2018 (ύψους 300 εκ. δολαρίων) και κυρίως η επένδυσή του στην ελβετική εταιρεία αθλητικών παπουτσιών On που τον εκτόξευσε.

Η χρυσή επένδυση του Φέντερερ στην On

Το deal που έκανε με την On ήταν μάλλον η καλύτερη απόφαση που πήρε στη ζωή του (σ.σ. μετά από αυτή της ενασχόλησής του με το τένις), όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Στην εταιρεία αθλητικών υποδημάτων κατέχει το 3%, με κεφαλαιοποίηση περίπου 15 δισ. δολαρίων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Κάτι που σημαίνει ότι μόνο από αυτό, η περιουσία του αποτιμάται σε 375 εκατ. δολάρια. Η On συνεργάζεται πλέον με την Ίγκα Σφιόντεκ, τον Μπεν Σέλτον και τον Ζοάο Φονσέκα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αξία της.

Επίσης, στο ενεργητικό του ο Ελβετός παραμένει «πρεσβευτής» μεγάλων brands όπως Rolex, Mercedes-Benz, Wilson, Moët & Chandon και Lindt, ενώ έχει επενδύσει και στη vegan εταιρεία τροφίμων NotCo μαζί με τον Λιούις Χάμιλτον.

Το Laver Cup του Φέντερερ

Φυσικά, από τις δραστηριότητές του δεν θα μπορούσε να λείπει το τένις. Μαζί με τον μάνατζέρ του, Τόνι Γκόντσικ, δημιούργησαν τον Laver Cup, ένα ετήσιο τριήμερο event που φέρνει αντιμέτωπους την Ευρώπη με τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της ATP και αποφέρει εκατομμύρια έσοδα, με τη φετινή έκδοση στο Σαν Φρανσίσκο να αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκατ. δολάρια.

Οι υπόλοιποι δισεκατομμυριούχοι