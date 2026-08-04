Το 4/4 έκανε η Εθνική Νεανίδων στη φάση των ομίλων του Eurobasket U18 Β΄Κατηγορίας, επικρατώντας της Δανίας με 72-60!

Τα νικηφόρα αποτελέσματα συνέχισε η Εθνική Νεανίδων, η οποία επικράτησε της Δανίας με 72-60 και έκανε το 4/4, κατακτώντας την πρωτιά στη φάση των ομίλων.

Η «γαλανόλευκη» δεν ξεκίνησε καλά την αναμέτρηση, μένοντας πίσω μέχρι και -14 σκορ στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού.

Τα κορίτσια του Βασίλη Μασλαρινού παρουσίασαν διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και μπόρεσαν να κυριαρχήσουν.

Βελτίωσαν την άμυνά τους, ενώ βρήκαν τις κατάλληλες λύσεις και στο μπροστινό μέρος του παρκέ. Κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά (50-49, 29'),παίρνοντας και προβάδισμα. Η 4η και τελευταία περίοδος ήταν το καλύτερο διάστημα της Ελλάδας στο παιχνίδι... τρέχοντας συνολικό επιμέρους σερί 10-23. Μάλιστα 03:33 πριν το φινάλε, πήραν... αέρα 10 πόντων (55-65, 36'). Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με την Εθνική να ελέγχει τον ρυθμό και να κάνει το 4/4 στη φάση των ομίλων, τερματίζοντας ως πρώτη.

Πρώτη σκόρερ για την Ελλάδα η Ευγενία Τουμπανιάρη με 18 πόντους, ενώ 13π είχε η Χλιαουτάκη και 13π η Τσιανάκα.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 38-30, 50-49, 60-72

Δανία (Γκερέρο): Λάουστεντ 1, Όλσεν 8 (2), Μάντσεν 6, Ρόιμερτ 24 (2), Σούντμπεργκ, Σόρενσεν, Όστεγκαρντ 4, Ντάγκλας 15 (1), Αχμετάσεβιτς, Χόφγκαρντ 2, Μάριτσιτς, Μπεκιρόφσκι

Ελλάδα (Μασλαρινός): Κακαρά 3, Φουστέρη 6, Προδρομίδη, Χλιαουτάκη 13, Τσιανάκα 12 (2), Βίγκα 9 (1), Υφαντοπούλου 3 (1), Τουμπανιάρη 18, Καμπάκα, Σαμαντά 7, Καβελίδη

Τα αποτελέσματα της Εθνικής:

Ελλάδα - Μ. Βρετανία: 68-63

- Μ. Βρετανία: 68-63 Βόρεια Μακεδονία - Ελλάδα : 42-73

: 42-73 Ελλάδα - Σλοβακία: 78-60

- Σλοβακία: 78-60 Δανία - Ελλάδα: 60-72

Η Βαθμολογία: