Κουλιεράκης: Ντεμπούτο με γκολ σε φιλική νίκη της Ρόμα!

Κουλιεράκης: Ντεμπούτο με γκολ σε φιλική νίκη της Ρόμα!

Νίκος Κικίδης
Κουλιεράκης: Ντεμπούτο με γκολ σε φιλική νίκη της Ρόμα!

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Ιδανικό ντεμπούτο για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη με τη φανέλα της Ρόμα, ο οποίος άνοιξε λογαριασμό με τη νέα του ομάδα σε φιλική νίκη με 4-1 επί της Νιούπορτ.

Όχι μόνο έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Ρόμα, όχι μόνο ξεκίνησε ως βασικός, αλλά ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είχε και γκολ σε μια ιδανική πρώτη γνωριμία με τους οπαδούς της νέας του ομάδας. Ο Έλληνας αμυντικός άνοιξε λογαριασμό στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Τζαλορόσι σκοράροντας στη φιλική νίκη επί της Νιούπορτ, που ολοκληρώθηκε με το τελικό 4-1 υπέρ των Ρωμαίων.

Αφού τα γκολ των Ερμόσο και Κάστρο έχτισαν τις βάσεις νίκης για τη Ρόμα, ακολούθησε κι εκείνο του Κουλιεράκη στο 59΄του αγώνα. Σε εκείνο το σημείο συγκεκριμένα, ο πρώην στόπερ των ΠΑΟΚ και Βόλφσμπουργκ πετάχτηκε στην καρδιά της άμυνας και με σκαστή κεφαλιά σημάδεψε τη γωνία για να διαμορφώσει το 3-0 με το πρώτο του (ανεπίσημο) γκολ ως Ρωμαίος.

Δέκα λεπτά αργότερα ο Γκασπερίνιο αποφάσισε να τον αποσύρει από τον αγώνα, με τον αγώνα τελικά να ολοκληρώνεται με 4-1 υπέρ των Τζαλορόσι στα λεπτά που ακολούθησαν απέναντι στους Ουαλούς.

     

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