Κουλιεράκης: Ντεμπούτο με γκολ σε φιλική νίκη της Ρόμα!
Όχι μόνο έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Ρόμα, όχι μόνο ξεκίνησε ως βασικός, αλλά ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είχε και γκολ σε μια ιδανική πρώτη γνωριμία με τους οπαδούς της νέας του ομάδας. Ο Έλληνας αμυντικός άνοιξε λογαριασμό στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Τζαλορόσι σκοράροντας στη φιλική νίκη επί της Νιούπορτ, που ολοκληρώθηκε με το τελικό 4-1 υπέρ των Ρωμαίων.
Αφού τα γκολ των Ερμόσο και Κάστρο έχτισαν τις βάσεις νίκης για τη Ρόμα, ακολούθησε κι εκείνο του Κουλιεράκη στο 59΄του αγώνα. Σε εκείνο το σημείο συγκεκριμένα, ο πρώην στόπερ των ΠΑΟΚ και Βόλφσμπουργκ πετάχτηκε στην καρδιά της άμυνας και με σκαστή κεφαλιά σημάδεψε τη γωνία για να διαμορφώσει το 3-0 με το πρώτο του (ανεπίσημο) γκολ ως Ρωμαίος.
Δέκα λεπτά αργότερα ο Γκασπερίνιο αποφάσισε να τον αποσύρει από τον αγώνα, με τον αγώνα τελικά να ολοκληρώνεται με 4-1 υπέρ των Τζαλορόσι στα λεπτά που ακολούθησαν απέναντι στους Ουαλούς.
GOL DA ROMA! KOULIERAKIS MARCA EM SUA ESTREIA!
Newport 0 - [3] Roma pic.twitter.com/CiIDu6CeWz— Central AS Roma (@CentralASRoma) August 4, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.