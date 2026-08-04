Ιδανικό ντεμπούτο για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη με τη φανέλα της Ρόμα, ο οποίος άνοιξε λογαριασμό με τη νέα του ομάδα σε φιλική νίκη με 4-1 επί της Νιούπορτ.

Όχι μόνο έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Ρόμα, όχι μόνο ξεκίνησε ως βασικός, αλλά ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είχε και γκολ σε μια ιδανική πρώτη γνωριμία με τους οπαδούς της νέας του ομάδας. Ο Έλληνας αμυντικός άνοιξε λογαριασμό στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Τζαλορόσι σκοράροντας στη φιλική νίκη επί της Νιούπορτ, που ολοκληρώθηκε με το τελικό 4-1 υπέρ των Ρωμαίων.

Αφού τα γκολ των Ερμόσο και Κάστρο έχτισαν τις βάσεις νίκης για τη Ρόμα, ακολούθησε κι εκείνο του Κουλιεράκη στο 59΄του αγώνα. Σε εκείνο το σημείο συγκεκριμένα, ο πρώην στόπερ των ΠΑΟΚ και Βόλφσμπουργκ πετάχτηκε στην καρδιά της άμυνας και με σκαστή κεφαλιά σημάδεψε τη γωνία για να διαμορφώσει το 3-0 με το πρώτο του (ανεπίσημο) γκολ ως Ρωμαίος.

Δέκα λεπτά αργότερα ο Γκασπερίνιο αποφάσισε να τον αποσύρει από τον αγώνα, με τον αγώνα τελικά να ολοκληρώνεται με 4-1 υπέρ των Τζαλορόσι στα λεπτά που ακολούθησαν απέναντι στους Ουαλούς.