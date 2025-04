Η Σάκκαρη απάντησε σε σχόλιο στα social: «Είμαι η πρώτη ή η τελευταία που χάνει πόντους;»

Μετά τον αποκλεισμό της από το Όπεν του Τσάρλεστον, η Μαρία Σάκκαρη απάντησε σε επικριτικό σχόλιο που δέχθηκε στο «Χ» με αφορμή την πτώση της στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να κοιτάξει στα μάτια την Κινγουέν Ζενγκ, καθώς ηττήθηκε από την Κινέζα με 2-0 σετ (6-4 και 6-1) στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Τσάρλεστον και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε εκ νέου έδαφος στην παγκόσμια κατάταξη και πλέον βρίσκεται στο No 81. Με αφορμή το αποτέλεσμα και την «πτώση» της, η ίδια δέχθηκε πολλά σχόλια στο «Χ» σχετικά με τη φόρμα στην οποία βρίσκεται, με ένα εξ αυτών να αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η Μαρία Σάκκαρη θα πέσει εκτός Top80 μετά την ήττα από την Κινγουέν στο Charleston Open. Δύσκολα να φανταστώ ότι θα επιστρέψει στο Top10».

Am I the first or the last that’s coming back from an injury and is dropping points?