Λέτο: «Η Κηφισιά μου έδειξε ποιο θέλει να είναι το project, έχω συμβόλαιο»

Ο Σεμπάστιαν Λέτο μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το τελευταίο ματς της σεζόν για την Κηφισιά και αναφέρθηκε στο μέλλον του.

H Κηφισιά έκλεισε τη σεζόν με νίκη και πλέον όλοι στο κλαμπ θα επικεντρωθούν στην επόμενη ημέρα. Ένα θέμα που μένει να ξεκαθαρίσει είναι αυτό του προπονητή, καθώς ο Σεμπάστιαν Λέτο δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμα ένα έτος, όμως όπως είναι γνωστό θα γίνει συνάντηση μεταξύ των δυο πλευρών για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.

Ο Αργεντινός τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι και τόνισε πως οι δυο πλευρές βρίσκονται σε επικοινωνία.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο

«Ήταν μία μαγική χρονιά. Και πέρυσι, αλλά κυρίως φέτος, έκαναν όλοι μια υπέροχη δουλειά. Οι ποδοσφαιριστές, το σταφ, ο πρόεδρος, ο οποίος ήταν εκεί και στήριξε αυτό το project, προσφέροντας τα πάντα στην ομάδα. Τώρα είναι η στιγμή να το απολαύσουμε γιατί δεν ήταν κάτι εύκολο.

Είμαι ήδη σε επαφές με την διοίκηση. Το κλαμπ μου έδειξε ποιο θέλει να είναι το project για την επόμενη σεζόν. Είμαστε σε επικοινωνία και θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Ούτως ή άλλως έχω συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο.

Όλα τα παιδιά δούλευαν μαζί μας από την αρχή της χρονιάς. Ήταν μες στην ομάδα. Έδειξαν τι μπορούν να καταφέρουν. Ότι έχουν το ταλέντο και τις δυνατότητες. Είναι μια προοπτική που υπάρχει, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να υπάρχει και η εμπειρία για να υποστηρίζει τους νεαρούς».