Πρώτο πρωτάθλημα μετά από επτά χρόνια για την Αλ Νασρ, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σφραγίζει με δύο γκολ τον τίτλο.

Μετά από σχεδόν 3,5 χρόνια στη Σαουδική Αραβία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγύρισε την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος με τη φανέλα της Αλ Νασρ! Με τον Πορτογάλο σταρ να σκοράρει δύο φορές, μία με εκτέλεση φάουλ και μία με δυνατό σουτ, η ομάδα του επικράτησε 4-1 εντός έδρας της Νταμάκ και στέφθηκε πρωταθλήτρια για ενδέκατη φορά στην ιστορία της.

Ο 41χρονος σταρ εθεάθη να βουρκώνει μετά το δεύτερο τέρμα που σημείωσε, το οποίο ουσιαστικά σφράγισε τη νίκη και τον τίτλο, με τον CR7 να φτάνει με τον τρόπο αυτό τα 973 στην τεράστια καριέρα του και να κάνει ακόμη ένα βήμα προς το ιστορικό... χιλιάρικο.

Από τότε που αποφάσισε να πάει στη Σαουδική Αραβία, ο Ρονάλντο είχε κατακτήσει μονάχα το Arab Club Champions Cup το 2023, διοργάνωση η οποία δεν γίνεται υπό την αιγίδα της AFC, με το πρωτάθλημα της Saudi Pro League να αποτελεί κατά μία έννοια τον πρώτο σημαντικό τίτλο του Κριστιάνο με την κίτρινη φανέλα.