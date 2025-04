Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στη Κινγουέν Ζενγκ, χάνοντας με 6-4, 6-1 στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Τσάρλεστον, λέγοντας παράλληλα «αντίο» στη διοργάνωση.

Τη δεύτερη της νίκη κόντρα στη Μαρία Σάκκαρη πήρε η Κινγουέν Ζενγκ, η οποία με σκορ 6-4, 6-1 απέκλεισε την Ελληνίδα στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Τσάρλεστον.

Η ήττα αυτή για τη 29χρονη αθλήτρια, στο τουρνουά το οποίο έφτασε έως τα ημιτελικά πέρυσι, σημαίνει νέα μεγάλη πτώση στην παγκόσμια κατάταξη μιας και οι πόντοι που είχε να υπερασπιστεί ήταν αρκετοί.

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης βρήκε τη Μαρία Σάκκαρη να σερβίρει και πολύ νωρίς ν' αντιμετωπίζει break point της Ζενγκ. Η Ελληνίδα είχε απάντηση και πήρε το προβάδισμα, το οποίο διατήρησε για ακόμη δύο αλλαγές πλευρών (3-2).

Η Κινέζα τενίστρια στο έκτο game κράτησε το σερβίς της και στο έβδομο έφτασε σε ακόμη δύο ευκαιρίες για να... σπάσει το σερί της αντιπάλου της. Στην πρώτη η 29χρονη βρήκε λύση, ωστόσο η τρίτη απεδείχθη... φαρμακερή με τη Νο.3 του ταμπλό να παίρνει κεφάλι στο σετ (4-3).

Στο όγδοο game η Νο.63 του κόσμου βρήκε ευκαιρία για break, ωστόσο πολύ γρήγορα η αντίπαλός της την έσβησε και με τρεις σερί πόντους έφτασε ένα game μακριά από την κατάκτηση του σετ (5-3). Αν και η Σάκκαρη κράτησε το σερβίς της για το 5-4, η Ζενγκ με τις μπάλες στα χέρια δεν λάθεψε και κατέκτησε με 6-4 το σετ.

Done and dusted 👊 Zheng Qinwen grabs the first set 6-4! #CharlestonOpen pic.twitter.com/8EQ7AzHwGt

Στο δεύτερο σετ, η Μαρία Σάκκαρη έκανε ίδια εκκίνηση με το πρώτο. Με σχετική άνεση και χωρίς ν' αντιμετωπίσει break point πήρε το πρώτο game και το προβάδισμα.

Βέβαια, αντίστοιχο ήταν και το ξεκίνημα της με την Κινέζα να ισοφαρίζει και ν' ανακτά πολύ γρήγορα τον ρυθμό που είχε στο πρώτο σετ. Αυτό είχε ως συνέπεια να προκαλέσει άγχος και εκνευρισμό στην Ελληνίδα, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο η αντίπαλό της και σε σύντομο χρονικό διάστημα βρέθηκε ένα game μακριά από την κατάκτηση του σετ (5-1) και συνάμα της νίκης.

Στο έβδομο game, η Ελληνίδα τενίστρια παρουσιάστηκε με νέα ρακέτα καθώς έσπασε αυτή με την οποία αγωνιζόταν λόγω εκνευρισμού. Δυστυχώς, όμως γι' αυτή η ρακέτα δεν άλλαξε το μομέντουμ στο ματς, αφού η Κινγουέν Ζενγκ πραγματοποίησε το τρίτο της break στο σετ και έκανε το 6-1 για να πανηγυρίσει μία straight sets νίκη και την πρόκριση στον τρίτο γύρο στο τουρνουά του Τσάρλεστον.

Εκεί, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη νικήτρια της αναμέτρησης Γκράτσεβα - Μέρτενς.

All In, All Wen 💫



Zheng Qinwen outlasts a tough opponent in Sakkari, securing her spot in the next round with a 6-4, 6-1 victory!#CharlestonOpen pic.twitter.com/wTDfaCuNiA