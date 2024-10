Το 1ο Greece Bowl 2024 by Ten Pro στο Kalimera Kriti Hotel & Village Resort ολοκληρώθηκε!

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Kalimera Kriti Hotel & Village Resort και της Ten Pro, ενός από τους μεγαλύτερους διοργανωτές tennis tournaments παγκοσμίως, το 1ο Greece Bowl by Ten Pro φιλοξενήθηκε από τις 29 Σεπτεμβρίου ως τις 5 Οκτωβρίου 2024 στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο tennis center της Ελλάδας και από τα κορυφαία της Μεσογείου, με 20 state of the art χωμάτινα γήπεδα, 6 γήπεδα με artificial grass, 2 γήπεδα padel στα οποία θα προστεθούν προσεχώς και άλλα 3.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν 114, κορυφαίου επιπέδου, νεαροί τενίστες (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 10-16 ετών από 36 χώρες του κόσμου (από την Αυστραλία και την Ιαπωνία ως τη Χιλή και από τη Νορβηγία ως τη Νότια Αφρική). Η διοργάνωση εγγυήθηκε στους συμμετέχοντες 4 ή 8 αγώνες για κάθε αθλητή.

Το Σάββατο 28/9 πραγματοποιήθηκε η εντυπωσιακή τελετή έναρξης, με όλους τους αθλητές και τους συνοδούς τους να ακούνε τους εθνικούς ύμνους των χωρών τους μέσα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα.

Το αγωνιστικό σκέλος της διοργάνωσης διήρκεσε από την Κυριακή 29/9 ως και το Σάββατο 5/10, με τους αγώνες να διαρκούν από τις 09.00 ως αργά το απόγευμα

Το Σάββατο 5/10 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η συγκινητική τελετή λήξης

Ήταν μια διοργάνωση που έμεινε αξέχαστη σε όλους τους συμμετέχοντες και τις οικογένειες τους. Οι αθλητές επέδειξαν το ταλέντο τους, διαγωνιζόμενοι συναθλητές από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.

Ταυτόχρονα, αθλητές και συνοδοί έζησαν όμορφες στιγμές, γεύτηκαν την μοναδική κρητική κουζίνα και χαλάρωσαν στις μαγευτικές παραλίες και τους λοιπούς χώρους του resort

Αν και η φετινή διοργάνωση μόλις τελείωσε, ξεκίνησαν ήδη οι εγγραφές για το 2ο Greece Bowl 2025 by Ten Pro στο Kalimera Kriti Hotel & Village Resort!

Για περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση επισκεφθείτε το https://www.ten-pro.nl/greece-bowl/