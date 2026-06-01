Νούρκιτς: «Ο Μπουντενχόλζερ είχε σοβαρό πρόβλημα με το αλκοόλ»

Σε αποκαλύψεις για τη συνεργασία του με τον Μάικ Μπουντενχόλζερ προχώρησε ο Γιουσούφ Νούρκιτς μιλώντας στο podcast «X&O Chat».

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς άνοιξε τα χαρτιά του για τη θητεία του στους Φοίνιξ Σανς, μιλώντας στο podcast «X&O Chat» και αναφερόμενος εκτενώς στη συνεργασία του με τον Μάικ Μπουντενχόλζερ.

Ο Βόσνιος σέντερ περιέγραψε το κλίμα που επικρατούσε στην ομάδα κατά τη διάρκεια της κοινής τους παρουσίας στο Φοίνιξ, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους ήταν ιδιαίτερα προβληματικές, ενώ προχώρησε και σε σοβαρές αναφορές σχετικά με τον πρώην προπονητή των Σανς.

Αναλυτικά

«Αμέσως μόλις ήρθα στο camp, ήταν εξαιρετικά αρνητικός με όλους. Δεν είχε σημασία αν ήταν εγώ, ο Μπούκερ ή οποιοσδήποτε άλλος. Κάθε προπόνηση ήταν γεμάτη κριτική — “δεν είσαι αρκετά καλός”, “δεν θα έπρεπε να παίζεις μπάσκετ”. Στην αρχή κανείς δεν τον έπαιρνε στα σοβαρά. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι κάποια στιγμή είχε χάσει τον έλεγχο, ότι δεν τον ένοιαζε πώς ένιωθε κανείς, και αυτό είναι το πιο σημαντικό σε ένα ομαδικό περιβάλλον.

Δεν είχε να κάνει πια με τίποτα. Κάναμε ένα video meeting, 15–18 άτομα, όλοι οι προπονητές, και ο Μπουντενχόλζερ έδειχνε φάσεις από την απόδοση όλων. Ο Μπούκερ προσπάθησε να πει κάτι, τον άκουσε και μετά του είπε: “Σε παρακαλώ μην μιλάς άλλο σε αυτά τα meetings για να μιλάνε οι βοηθοί μου”.

Μετά από εκείνο το meeting, κανείς δεν έδινε σημασία σε όσα έδειχνε. Του εξηγούσε στον Κέβιν Ντουράντ πώς να βάζει καλάθι… να εξηγείς σε αυτόν πώς να σκοράρει είναι σαν να μαθαίνεις σε πιλότο πώς να πετάει αεροπλάνο. Ήταν παράλογο. Στο τέλος, είχε σοβαρό πρόβλημα με το αλκοόλ, αυτό είναι γνωστό. Ίσως αυτό να επηρέασε την κατάσταση, αλλά είχε χάσει εντελώς τον έλεγχο της ομάδας.

Άρχισε να κάνει ατομικές συναντήσεις μόνο και μόνο για να προκαλεί παίκτες — Μπιλ, Άλεν — πήγαινες εκεί και δεν πίστευες τι άκουγες.

Μου είπε ότι είμαι κακός συμπαίκτης. Μπορούμε να μιλήσουμε για το παιχνίδι μου, αλλά όχι για αυτό. Επιτίθετο σε προσωπικό επίπεδο, δείχνοντας φάσεις όπου αντιδρούσα μετά από κακή πάσα, δείχνοντας μόνο χειρονομίες και υποστηρίζοντας ότι είμαι ανεύθυνος για την ομάδα. Σύμφωνα με εκείνον, κανείς δεν ήταν αρκετά καλός.

Το σημείο καμπής ήρθε όταν, τον πρώτο μήνα με τον Μπιλ, ερχόμενος από τον πάγκο, προσπαθούσαμε να το δουλέψουμε. Η σεζόν μας είχε ήδη καταρρεύσει από τον Οκτώβριο και όλοι ξέραμε ότι θα αποχωρούσε, αλλά προσπαθούσαμε να σώσουμε ό,τι μπορούσε να σωθεί. Ζήτησα ανταλλαγή, πήγα σε συνάντηση με τον ατζέντη μου και τον ιδιοκτήτη, γιατί η καριέρα μου κινδύνευε να χαρακτηριστώ “κακός συμπαίκτης”.

Όλα είχαν γίνει προσωπικά. Οι προπονήσεις ήταν χαοτικές — δεν υπήρχαν αρκετοί παίκτες για 5-εναντίον-5, απλώς έξι παίκτες να σουτάρουν σε τέσσερα καλάθια, οκτώ παίκτες στο γυμναστήριο. Ήταν απίστευτο. Δεν μπορούσα να διαμαρτυρηθώ γιατί ο Μάικ Μπουντενχόλζερ είναι πρωταθλητής NBA, έχει βιογραφικό — είτε αυτός οφείλεται στις γνώσεις του είτε στο ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κουβάλησε την ομάδα, όταν κοιτάς το CV, το πρόβλημα φαίνεται πάντα να είμαστε εμείς και όχι εκείνος. Γι’ αυτό ζήτησα ανταλλαγή μετά τη συνάντηση με τον ιδιοκτήτη, γιατί ήθελα ένα νέο ξεκίνημα και να φύγω από αυτή την κατάσταση…» δήλωσε ο Γιουσούφ Νούρκιτς.