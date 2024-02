O Tσιτσιπάς πήγε να δει την Μπαντόσα και έπεσε από την καρέκλα του (vid)

Στο box της Πάουλα Μπαντόσα βρέθηκε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που πρόσφερε… μυθική στιγμή, πέφτοντας κάτω από την καρέκλα του.

Η Πάουλα Μπαντόσα δεν έχανε παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά όσο δεν αγωνιζόταν.

Το ίδιο έκανε χθες και ο Στέφανος στη Ντόχα, όπου η αγαπημένη του έπαιζε στον πρώτο γύρο, με αντίπαλο την Αμερικανίδα Κρούγκερ (ο αγώνας διεκόπη λόγω βροχής και θα συνεχιστεί σήμερα).

Ο Στέφανος έκατσε στο box της Μπαντόσα μαζί με την μητέρα της και πρόσφερε μια στιγμή… γέλιου κατά την διάρκεια του ματς. Ασυνήθιστος μάλλον από το να βρίσκεται σε box αντί στο court, δεν μπορούσε να βολευτεί στην καρέκλα του και σηκώθηκε για να την βάλει καλύτερα. Οταν πήγε να κάτσει όμως, αντί για την καρέκλα, βρέθηκε στο έδαφος, με την μαμά Μπαντόσα και τους παρευρισκόμενους, να βάζουν τα γέλια.

Δείτε το σκηνικό:

So into it he fell of his chair pic.twitter.com/QFNeK5NJfq https://t.co/352YozuM29