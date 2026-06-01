Συγκλονίζει ο Κέβιν Κίγκαν: Αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο

Ο άλλοτε αρχηγός και προπονητής της εθνικής Αγγλίας, Κέβιν Κίγκαν, συγκλόνισε με την αποκάλυψη ότι έχει καρκίνο τέταρτου σταδίου.

Ο πρώην αρχηγός και ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Αγγλίας, Κέβιν Κίγκαν, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, την πιο προχωρημένη μορφή της νόσου, κατά την οποία ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί και σε άλλα σημεία του οργανισμού.

Η οικογένειά του είχε γνωστοποιήσει ήδη από τον Ιανουάριο ότι ο 75χρονος βετεράνος του αγγλικού ποδοσφαίρου έδινε μάχη με τον καρκίνο, έπειτα από περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις για επίμονα συμπτώματα στην κοιλιακή χώρα. Έκτοτε υποβάλλεται σε θεραπεία, ενώ ο ποδοσφαιρικός κόσμος έχει εκφράσει τη στήριξή του προς το πρόσωπό του.

Σε μία από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του μετά τη γνωστοποίηση της ασθένειάς του, ο Κίγκαν καταχειροκροτήθηκε από το κοινό σε εκδήλωση στο Tyne Theatre and Opera House του Νιούκαστλ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αποκάλυψε ότι η διάγνωση προέκυψε τυχαία, μετά από τροχαίο ατύχημα που τον οδήγησε στο χειρουργείο.

«Είχα ένα τροχαίο ατύχημα και έπρεπε να υποβληθώ σε επέμβαση. Κατά τη διάρκεια των απεικονιστικών εξετάσεων πριν από το χειρουργείο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχα καρκίνο. Μου είπαν ότι υπήρχε ένας εξαιρετικός γιατρός για την αντιμετώπιση αυτού που έχω, δηλαδή καρκίνο τεταρτου σταδίου», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, όταν συνάντησε τον θεράποντα ιατρό του, ενημερώθηκε για μια νέα θεραπευτική μέθοδο. Ο ίδιος ρώτησε ποιο ήταν το ποσοστό επιτυχίας της θεραπείας, λαμβάνοντας μια απάντηση που τον αιφνιδίασε. «Μου είπε ότι το ποσοστό επιτυχίας είναι 33%. Περίμενα να ακούσω 80% ή 90%, όχι 33%. Παρ’ όλα αυτά, βρίσκομαι ακόμη εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κίγκαν συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες προσωπικότητες του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στις Σκάνθορπ, Λίβερπουλ, Αμβούργο, Σαουθάμπτον και Νιούκαστλ, ενώ κατέκτησε δύο διαδοχικές φορές τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της Ευρώπης, το 1978 και το 1979.

Στη συνέχεια ακολούθησε επιτυχημένη προπονητική πορεία, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τη Νιούκαστλ, τη Φούλαμ, την εθνική Αγγλίας και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η θέση του στην ιστορία της Νιούκαστλ παραμένει ξεχωριστή, καθώς θεωρείται ο άνθρωπος που δημιούργησε την περίφημη ομάδα των «Entertainers», η οποία διεκδίκησε τον τίτλο της Premier League το 1996, προσφέροντας ένα από τα πιο θεαματικά ποδοσφαιρικά σύνολα της εποχής.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει παρακολουθήσει αγώνα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» από το 2009, μετά τη δικαστική διαμάχη που ακολούθησε την αποχώρησή του από τον σύλλογο, ο Κίγκαν δήλωσε ότι επιθυμεί να επιστρέψει κάποια στιγμή στο γήπεδο για να αποχαιρετήσει τον κόσμο της ομάδας.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν τον απασχολεί η προοπτική να αποκτήσει άγαλμα έξω από το γήπεδο.

«Θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να πεθάνω, φοβάμαι», είπε με χιούμορ, προσθέτοντας πως η πραγματική του αναγνώριση είναι ο τρόπος με τον οποίο τον υποδέχονται οι φίλαθλοι. Μετά τη δημοσιοποίηση της διάγνωσής του, η Νιούκαστλ εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης, τονίζοντας ότι ο Κίγκαν κατέχει μια μοναδική θέση στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές των φιλάθλων, ενώ εξέφρασε τις θερμότερες ευχές της προς τον ίδιο και την οικογένειά του για τη δύσκολη μάχη που δίνουν.