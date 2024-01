O Ντε Μινόρ σταμάτησε σερί 5 ετών του Τζόκοβιτς στην Αυστραλία

Εκπληξη μεγατόνων με τον Αλεξ Ντε Μινόρ να κερδίζει με 2-0 σετ τον Νόβακ Τζόκοβιτς και να δίνει σοβαρό προβάδισμα στην Αυστραλία.

Τη νίκη της καριέρας του πέτυχε ο Αλεξ ντε Μινόρ, που επικράτησε με 2-0 του Νόβακ Τζόκοβιτς και έφερε την Αυστραλία μια ανάσα από τον ημιτελικό!

Ο βραχύσωμος Αυστραλός επικράτησε με 6-4, 6-4, σε ένα ματς ιστορικής σημασίας, αφού είναι η πρώτη ήττα του Νόλε μετά από πέντε χρόνια και ένα σερί 43 νικών στην Αυστραλία!

