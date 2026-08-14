Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ 3-2: Στήριξη του κόσμου στους παίκτες

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Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ 3-2: Στήριξη του κόσμου στους παίκτες
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Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ χειροκρότησαν με τη λήξη τους παίκτες.

Οι 1.000 οπαδοί του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν στις Βρυξέλλες, παρά τον αποκλεισμό στο φινάλε χειροκρότησαν τους παίκτες.

Οι ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λίσι κατευθύνθηκαν προς την εξέδρα των φίλων του Δικεφάλου, οι οποίοι επέλεξαν να δείξουν την στήριξή τους. Σε μία δύσκολη στιγμή, άλλωστε, η ενότητα είναι το ζητούμενο στον ασπρόμαυρο οργανισμό.

Σ' ένα βράδυ που όλα πήγαν στραβά στον ΠΑΟΚ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 9 παίκτες και κόντρα στην Μπραν δεν θα έχει τον πολύτιμο αρχηγό του Αντρίγια Ζίβκοβιτς και τον έναν φορ, τον Γερεμέγεφ, άξιο αναφοράς είναι το νταμπούτο του Γιαννούλη, στην επιστροφή του στον σύλλογο, αλλά και του Γάλλου μέσου Τομ Λουσέ, ο οποίος στο 84' πήρε τη θέση του Ζαφείρη.

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@Photo credits: eurokinissi
     

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