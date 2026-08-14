Ο Στράτος Σβάρνας έδωσε μεγάλη πρόκριση στην Ράκοβ με γκολ στο ημίχρονο του παιχνιδιού.

Μεγάλη πρόκριση για την Ρακόβ στα playoffs του Conference League, καθώς κέρδισε την Χάμαρμπι με 1-0 και της μένει ένα ακόμα βήμα για να εξασφαλίσει την συμμετοχή της στη League Phase.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ήταν ο Στράτος Σβάρνας, ο οποίος σκόραρε με κεφαλιά μέσα από την περιοχή μετά από πάσα-κεφαλιά που δέχτηκε στο 45+1'. Ο Έλληνας στόπερ αναδεικνύεται ως ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της Πολωνικής ομάδας, αφού είναι η πέμπτη χρονιά που ηγείται της άμυνας της ομάδας.

Αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης δεν είναι μόνο η σταθερότητα που έχει προσφέρει στην άμυνα, αλλά όταν χρειάζεται βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά και στο σκοράρισμα.