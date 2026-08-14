Σβάρνας: Με χρυσό γκολ έστειλε την Ράκοβ στα playoffs του Conference League
Μεγάλη πρόκριση για την Ρακόβ στα playoffs του Conference League, καθώς κέρδισε την Χάμαρμπι με 1-0 και της μένει ένα ακόμα βήμα για να εξασφαλίσει την συμμετοχή της στη League Phase.
Μεγάλος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ήταν ο Στράτος Σβάρνας, ο οποίος σκόραρε με κεφαλιά μέσα από την περιοχή μετά από πάσα-κεφαλιά που δέχτηκε στο 45+1'. Ο Έλληνας στόπερ αναδεικνύεται ως ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της Πολωνικής ομάδας, αφού είναι η πέμπτη χρονιά που ηγείται της άμυνας της ομάδας.
Αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης δεν είναι μόνο η σταθερότητα που έχει προσφέρει στην άμυνα, αλλά όταν χρειάζεται βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά και στο σκοράρισμα.
Svarnas na 1-0 dla Rakowa. Klub z Częstochowy prowadzi z Hammarby i w tej chwili jest bliski awansu. Pozostało 20 minut. pic.twitter.com/9HlGH9OzkB— AmerykaPL (@PLAmeryka) August 13, 2026
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