Σπουδαία εμφάνιση από τον 23χρονο Έλληνα πρωταθλητή, που με βολή στα 64,34 μ. κατέλαβε την 8η θέση στον τελικό της δισκοβολίας.

Απέναντι σε κορυφαίους αθλητές της Ευρώπης, ο Δημήτρης Παυλίδης μπήκε στον τελικό χωρίς να έχει το πλεονέκτημα της κατάταξης. Ήταν, μάλιστα, ο αθλητής με τη χειρότερη επίδοση και το χαμηλότερο ranking μεταξύ των φιναλίστ. Αυτό, όμως, δεν τον λύγισε.

Με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση, ο αθλητής του Αλέξανδρου Παυλίδη έκανε μια εξαιρετική σειρά προσπαθειών και έδειξε από νωρίς ότι δεν είχε ταξιδέψει στο Alexander Stadium απλώς για τη συμμετοχή. Η δεύτερη βολή του ήταν εκείνη που έκανε τη διαφορά: ο δίσκος προσγειώθηκε στα 64,34 μέτρα, επίδοση που τον ανέβασε στην όγδοη θέση.

Η εμφάνισή του ήταν εντυπωσιακά σταθερή, καθώς όλες σχεδόν οι έγκυρες προσπάθειές του κινήθηκαν σε μεγάλες αποστάσεις: 62,45 μ., 64,34 μ., 62,33 μ., 61,55 μ. και 61,52 μ. Ακόμη και η έκτη, άκυρη προσπάθειά του, είχε ταξιδέψει πέρα από τα 60 μέτρα.

Τα 64,34 μ. αποτελούν την καλύτερη βολή του σε ευρωπαϊκό έδαφος και την τρίτη καλύτερη επίδοση της καριέρας του. Κυρίως, όμως, αποτελούν την επιβεβαίωση ότι ο 23χρονος Έλληνας έχει θέση ανάμεσα στους κορυφαίους και μπορεί να κοιτάζει στα μάτια αθλητές με πολύ υψηλότερη θέση στο ranking.

Από τον αθλητικό του δρόμο στις ΗΠΑ μέχρι την επιστροφή του στην Ελλάδα και πλέον την παρουσία του σε έναν μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό, η πορεία του δείχνει ότι το μέλλον του ανήκει.

Όγδοος στην Ευρώπη, με 64,34μ. και μια εμφάνιση που μόνο ως τεράστια επιτυχία μπορεί να χαρακτηριστεί.