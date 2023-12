Ο Γιάνικ Σίνερ πέρασε τα Χριστούγεννα στα βουνά που μεγάλωσε στο Νότιο Τιρόλο και δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει σκι και να θυμηθεί τα αθλητικά του νιάτα.

Για τον Γιάνικ Σίνερ οι διακοπές των Χριστουγέννων ήταν μια ευκαιρία να γευτεί τον αέρα του σπιτιού, της οικογένειας, αλλά και του τόπου όπου μεγάλωσε.

Ο 22χρονος Ιταλός πέρασε τα Χριστούγεννα στο Σέστο, το χωριό όπου μεγάλωσε στο Νότιο Τιρόλο στις Άλπεις και είχε τη δυνατότητα να κάνει σκι, το σπορ που άφησε για το τένις.



Ο Σίνερ άρχισε να κάνει σκι και να παίζει παράλληλα τένις σε ηλικία τριών ετών. Ήταν ένας από τους κορυφαίους νεαρούς σκιέρ της Ιταλίας από οκτώ έως δώδεκα ετών, κατακτώντας το εθνικό πρωτάθλημα στο γιγαντιαίο σλάλομ στην κατηγορία των οκτώ ετών.

Jannik Sinner did some skiing over the holidays.



Another day to be thankful he chose tennis instead of skiing.



pic.twitter.com/V09a1GGXKO