Ο Φρανκ Βόγκελ αναλαμβάνει βοηθός προπονητή στους Λέικερς. Θα αποτελεί τον επικεφαλής δίπλα στον Στιβ Κερ.

Νέα σελίδα στην προπονητή καριέρα του Φρανκ Βόγκελ. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια συμφώνησε με τους Γουόριορς και θα είναι ο assistant coach του Στιβ Κερ στον πάγκο της ομάδας του Στεφ Κάρι.

Στο παρελθόν έχει κάτσει σαν πρώτος προπονητής σε Πέισερς, Μάτζικ, Λέικερς και Σανς. Με την Ιντιάνα έφτασε δύο φορές σε τελικούς Ανατολής με τους Πολ Τζορτζ, Ντέιβιντ Γουέστ, Ρόι Χίμπερτ και Λανς Στίβενσον.

Κορυφαία του στιγμή πάντως το 2020, όταν στη φούσκα του Ορλάντο, οι λιμνάνθρωποι έφτασαν στην κατάκτηση του πρωταθληματος με μπροστάρηδες του ΛεΜπρόν Τζειμς και Άντονι Ντέιβις που εντυπωσίασαν.