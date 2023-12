Η Πάουλα Μπαντόσα έκανε λόγο για «διαζύγιο» και ο Τσιτσιπάς δεν έχασε την ευκαιρία για... εξηγήσεις την ώρα των κοινών τους δηλώσεων στο World Tennis League στο Άμπου Ντάμπι.

Ένα μικρό σαρδάμ από την Πάουλα Μπαντόσα έβγαλε πολύ γέλιο στις κοινές δηλώσεις με τον Στέφανο Τσιτσιπά, μετά τη νίκη τους στο μεικτό διπλό στο World Tennis League στο Άμπου Ντάμπι.

«Νομίζω αυτό ήταν το τεστ, είτε θα παίρναμε διαζύγιο, είτε θα πάει όλο και καλύτερα, οπότε αυτό ήταν το τεστ σήμερα», είπε η Μπαντόσα.

Badosa & Tsitsipas after winning their mixed doubles match



Paula: “This was the test. Either we get divorced, or this goes better & better.”



Stefanos: “It’s a true pleasure to share the court with someone I’ve followed for a few years. My favorite female tennis player” pic.twitter.com/cZuH3kkGcS