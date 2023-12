O Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα πανηγύρισαν τη νίκη στο πρώτο τους παιχνίδι στο μεικτό διπλό στη διάρκεια του World Tennis League στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα άρχισαν με νίκη την παρουσία τους στο μεικτό διπλό στο World Tennis League στο Άμπου Ντάμπι.

Οι Τσιτσιπάς και Μπαντόσα επικράτησαν επί των Ντανίλ Μεντβέντεφ και Σοφία Κένιν με 6-4, στην 1η ημέρα των αγώνων του World Tennis League και ενισχύοντας το προβάδισμα της ομάδας τους, Kites.

Στο τουρνουά επίδειξης στο Άμπου Ντάμπι, οι Kites είχαν κερδίσει και το 1ο σετ της συνάντησης με τους Eagles, καθώς η Μπαντόσα και η Σαμπαλένκα επικράτησαν των Mίρα Αντρέεβα και Κένιν με 6-3.

Nωρίτερα, η Μπαντόσα είχε παίξει ξανά, με την Αρίνα Σαμπαλένκα, και οι δυο τους επικράτησαν με 6-3 των Αντρέεβα/Κένιν, κάτι που σημαίνει ότι η ομάδα των Kites προηγείται συνολικά με 12-7. Στο πρόγραμμα υπάρχουν ακόμη ένα ματς διπλού ανδρών και τα δύο μονά.

Paula Badosa & Aryna Sabalenka dancing before their doubles match at World Tennis League



It sure is nice to see Paula back on the court.



(via @popalorena)

pic.twitter.com/oOMlhTxvfH