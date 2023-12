Η Πάουλα Μπαντόσα γιορτάζει για τα γενέθλια της εντυπωσιακής μητέρας της

Η Πάουλα Μπαντόσα ευχήθηκε μέσω των social media στην εντυπωσιακή μητέρα της για τα γενέθλιά της - ποια είναι η Μιρέια Τζίμπερτ, που αποτελεί έμπνευση για την αγαπημένη του Στέφανου Τσιτσιπά.

Η Πάουλα Μπαντόσα απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Ντουμπάι, όμως η 26χρονη Ισπανίδα είχε κάθε λόγο να είναι διπλά χαρούμενη.

Η μητέρα της Μιρέια Τζίμπερτ την Παρασκευή (18/12) είχε τα γένεθλιά της και η Πάουλα φρόντισε να ευχηθεί στην εντυπωσιακή μητέρα της.

Paula Badosa wishes her mom a happy birthday



“Happy birthday to the most beautiful mamasita 🩷” pic.twitter.com/RBRwcQ8Heg — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 18, 2023

Μέσα από το instagram παρουσίασε ένα κολάζ τεσσάρων φωτογραφιών, δύο από την παιδική της ηλικία με τη μητέρα της και άλλες δύο από τη φωτογράφηση που έκαναν μαμά και κόρη τον Μάιο για την ισπανική έκδοση του περιοδικού InStyle.

Η Μιρέια Γκίμπερτ, ηλικία δεν γράφουμε, ασχολήθηκε με το μόντελινγκ τη δεκαετία του '90. Με τον σύζυγό της Γιόσεπ Μπαντόσα εργάστηκαν στη βιομηχανία τέχνης και της μόδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη μετακόμισή τους εκεί από την Ισπανία στις αρχές του 1990. Το ζευγάρι σήμερα έχει κατάστημα ρούχων στην Τζιρόνα.

«Happy birthday to the most beautiful mamasita» ευχήθηκε η Πάουλα στη μητέρα της, για την οποία σε κάθε ευκαιρία δηλώνει πως η πορεία της αποτελεί έμπνευση για την ίδια.