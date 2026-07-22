Τα social media σφύζουν με θεωρίες συνομωσίας, οι οποίες έχουν να κάνουν με την εμφάνιση και την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ισπανία.

Μπορεί ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή να κρίθηκε στο γκολ και την παράταση, εντούτοις όλοι συμφωνούν πως οι Ίβηρες ήταν απόλυτοι κυρίαρχοι στον αγωνιστικό χώρο και μάλλον θα έπρεπε να έχουν εξασφαλίσει το τρόπαιο με μεγαλύτερη άνεση. Για μερικούς πάντως, αυτή η ξεκάθαρη διαφορά ποιότητας που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο του MetLife δεν ήταν η πραγματική...

Τις ημέρες μετά τον τελικό, έχουν κάνει την εμφάνισή τους διάφορες θεωρίες συνομωσίας αναφορικά όχι με το ότι έχασε η Αλμπισελέστε, αλλά με την κάκιστη εμφάνισή της. Ενδεικτικά, υπενθυμίζεται ότι οι δύο μοναδικές της τελικές προσπάθειες, ήρθαν στο τέλος της παράτασης, με τους Αργεντινούς να έχουν... μηδέν σε σχεδόν 120 λεπτά αγώνα!

Ορμώμενοι λοιπόν και από τα λόγια του Λιονέλ Μέσι στους συμπαίκτες του λίγο πριν τη σέντρα, όταν ο Pulga τους έλεγε να είναι ήρεμοι και «να τα ξεχάσουν όλα», κάποιοι ευφάνταστοι σχολιαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κάτι συνέβη στα αποδυτήρια λίγο πριν. Μερικοί στέκονται στη γλώσσα του σώματος πολλών παικτών της Αργεντινής την ώρα εκείνη, υποστηρίζοντας πως δείχνουν αναστατωμένοι.

🚨🇦🇷 𝗡𝗘𝗪: More and more Argentina fans are becoming convinced that something happened before the World Cup final because of the following events:



• Diego Simeone was in the stands for almost every Argentina match, but was absent for the final.



• Messi's family did not… pic.twitter.com/mg3FB0ElV4 July 22, 2026

Μία από τις πιο δημοφιλείς θεωρίες, αναφέρει ότι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 2022 πλήρωσαν ακριβά το πανό για τα Νησιά Φώκλαντ μετά τη μεγάλη ανατροπή με την Αγγλία και τους μεταφέρθηκε πως αν δεν... χάριζαν το ματς στην Ισπανία, θα αποκλείοντας από το τουρνουά του 2030!

Άλλοι, στέκονται στις έρευνες του FBI κατά του προέδρου της AFA, Κλαούντιο Ταπία, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε πως πρόκειται για μια υπόθεση άκρως σοβαρή, η οποία όμως αντιλαμβάνεται κανείς πως δύσκολα μπορεί να συνδεθεί με την εμφάνιση και την ήττα των Αργεντινών από τους Ισπανούς.

Ψάχνοντας περαιτέρω, εντοπίζει κανείς συχνά και σχόλια αναφορικά με την... αστοχία του Μέσι στα σουτ που επιχείρησε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, αλλά και φωνές για το γεγονός ότι η οικογένεια του Pulga φέρεται να μην παρακολούθησε από το γήπεδο τη σπουδαία αναμέτρηση. Από τις θεωρίες συνομωσίας δεν γλίτωσε και ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος σύμφωνα με αρκετές δημοσιεύσεις, έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο δακρυσμένος...