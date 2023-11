Ο Γιάνικ Σίνερ βρέθηκε στο «Σαν Σίρο» για το ντέρμπι της Μίλαν με την Ντόρτμουντ, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους οπαδούς της και τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Ο Γιάνικ Σίνερ έχοντας ολοκληρώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, οδηγώντας την Ιταλία στην κατάκτηση του Davis Cup στη Μάλαγα, βρέθηκε στο «Σαν Σίρο» για να παρακολουθήσει το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Μίλαν και στην Ντόρτμουντ για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

O 22χρονος τενίστας αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Μίλαν όταν έκανε την εμφάνισή του στο «Σαν Σίρο», με το κοινό να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του.

Jannik Sinner attended the AC Milan match.



When he walked onto San Siro Stadium, the crowd was chanting his name.



“JANNIK. JANNIK. SINNER. SINNER.”



(via @antonello_gioia)



pic.twitter.com/OKYgLDYPk4