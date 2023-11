Οι Ματέο Αρνάλντι και Γιάνικ Σίνερ πέτυχαν τις νίκες στα μονά και η Ιταλία νικώντας την Αυστραλία με 2-0 πανηγυρίζει τον τίτλο στο Davis Cup και να γίνεται παγκόσμια πρωταθλήτρια ύστερα από 47 χρόνια.

Έχοντας ξεπεράσει το εμπόδιο της Σερβίας και του Νόβακ Τζόκοβιτς, η Ιταλία ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας τo Davis Cup έπειτα από 47 χρόνια

Στον τελικό του Final 8 στη Μάλαγα η Ιταλία νίκησε την Αυστραλία με 2-0 νίκες, με τους Ματέο Αρνάλντι και Γιάνικ Σίνερ να καθαρίζουν τη σειρά στα μονά.

Η Ιταλία κατακτά το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της και γίνεται παγκόσμια πρωταθλήτρια όπως και το 1976.

Η Μάλαγα δεν αποδεικνύεται γούρικη για την Αυστραλία καθώς και πέρυσι έχασε τον τελικό από τον Καναδά με 2-0, όπως και τώρα με την Ιταλία, παραμένοντας στους 28 τίτλους, με τον τελευταίο να έχει έρθει το 2003. Οι ΗΠΑ έχουν τις περισσότερες κατακτήσεις (32).



Ο Αρνάλντι το 1-0 για την Ιταλία

Στον 1ο αγώνα ο Ματέο Αρνάλντι νικώντας τον Αλεξέι Ποπόριν με 7-5, 2-6, 6-4 έδωσε το προβάδισμα στην Ιταλία, κάνοντας και την αποφασιστική νίκη.

Στο 1ο σετ ο Αρνάλντι με break έκανε το 3-1, όμως ο Ποπίριν ισοφάρισε σε 3-3. Στο 9ο game και με το σκορ στο 5-4 ο Αρνάλντι έχασε set point, όμως ο Ιταλός κατέκτησε το σερ, με break στο 12ο game για το 7-5.

Το 2ο σετ ανήκε ολοκληρωτικά στον Ποπίριν, με δύο διαδιχικά break και διατηρώντας το σερβίς του προηγήθηκε 4-0, έφθασε στο 5-1 και με άνεση στο 6-2.

Στο 3ο σετ ο Αρνάλντι είχε το προβάδισμα ενός game μέχρι το 5-4, με τον Ποπίριν να έχει το σερβίς, ο Ιταλός εκμεταλλεύτηκε το πρώτο match point στο 30-40, κατακτώντας το σετ με 6-4 και μαζί τη νίκη.

Ο Σίνερ τελείωσε τη δουλειά

Ο Αρνάλντι έκανε το αποφασιστικό πρώτο βήμα και ο Σίνερ με αντίπαλο τον Άλεξ ντε Μινόρ τελείωσε τη δουλειά, επικρατώντας με 6-3, 6-0.

Ο Σίνερ πετυχαίνοντας break στo 3ο game πήρε τον έλεγχο στο 1ο σετ, έχοντας την πρωτοπορία με 3-1, 4-2 και 5-3. Στο 9ο game ο Σίνερ έφθασε στο 0-40 και σε τρία set points και στη 2η ευκαιρία έκανε το 6-3. Το 2ο σετ εξελίχθηκε σε ένα ρεσιτάλ από τον Σίνερ, που έκλεισε την τελικό με 6-0.